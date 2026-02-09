Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本眾議院選舉｜自民黨單獨取得超過316席 高市早苗最快18日成第105任日本首相

即時國際
更新時間：06:14 2026-02-09 HKT
發佈時間：06:14 2026-02-09 HKT

日本首相高市早苗領導的自民黨在周日舉行的眾議院選舉中大獲全勝。根據NHK預測，自民黨單獨在465席的眾院中取得超過三分之二席位，與日本維新會組成的執政聯盟更可掌握352席，確保立法主導權。反對派中道改革聯合慘敗，議席大幅減少至49席，可能導致聯合黨領袖野田佳彦辭職。

根據NHK預測，截至周一早上，自民黨由選前的198席增至316席，創戰後日本眾議院單一政黨歷史最高比例。與維新會合作後，執政聯盟在眾院共掌握352席，遠超233席的多數門檻。

高市早苗最快將於18日在特別國會中當選為第105任日本首相。美聯社
高市早苗最快將於18日在特別國會中當選為第105任日本首相。美聯社
在野陣營「中道改革聯合」選情慘敗，議席由選前167席大幅減少至不足一半。美聯社
在野陣營「中道改革聯合」選情慘敗，議席由選前167席大幅減少至不足一半。美聯社

高市早苗表示，將鞏固與維新會的聯盟，並向其他政黨開放合作機會。

反對派「中道改革聯合」選情慘淡，從選前的167席跌至49席，許多前立憲民主黨議員落選。即使在北海道及東北傳統票倉，也未見明顯突破。野田佳彦政治生涯可能因此走向終局。

相關新聞：日本眾議院選舉︱自民黨奪過半議席 拆局：華學者指將強化抗中姿態

高市早苗最快將於18日在特別國會中當選為第105任日本首相，並隨即展開組閣工作。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT