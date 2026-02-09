日本眾議院選舉｜自民黨單獨取得超過316席 高市早苗最快18日成第105任日本首相

日本首相高市早苗領導的自民黨在周日舉行的眾議院選舉中大獲全勝。根據NHK預測，自民黨單獨在465席的眾院中取得超過三分之二席位，與日本維新會組成的執政聯盟更可掌握352席，確保立法主導權。反對派中道改革聯合慘敗，議席大幅減少至49席，可能導致聯合黨領袖野田佳彦辭職。

根據NHK預測，截至周一早上，自民黨由選前的198席增至316席，創戰後日本眾議院單一政黨歷史最高比例。與維新會合作後，執政聯盟在眾院共掌握352席，遠超233席的多數門檻。

高市早苗最快將於18日在特別國會中當選為第105任日本首相。美聯社

在野陣營「中道改革聯合」選情慘敗，議席由選前167席大幅減少至不足一半。美聯社

高市早苗表示，將鞏固與維新會的聯盟，並向其他政黨開放合作機會。

反對派「中道改革聯合」選情慘淡，從選前的167席跌至49席，許多前立憲民主黨議員落選。即使在北海道及東北傳統票倉，也未見明顯突破。野田佳彦政治生涯可能因此走向終局。

高市早苗最快將於18日在特別國會中當選為第105任日本首相，並隨即展開組閣工作。