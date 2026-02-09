黎巴嫩北部兩建築倒塌至少6死 多人被困瓦礫下

黎巴嫩北部城市的黎波里兩座舊樓周日倒塌，造成六人死亡，包括一名兒童和一名高齡婦女，另有八人獲救，救援人員仍在尋找倖存者。這是數週內該市第二宗類似事故。

據國家通訊社報道，倒塌建築位於當地貧民區巴布·塔巴內（Bab al-Tabbaneh），安全部門已疏散鄰近建築，防止進一步倒塌。民防部長克雷什（Imad Khreish）表示，建築由兩個樓座組成，每座樓有六個單位。

當地媒體顯示，居民和救援人員以簡單工具甚至徒手清理瓦礫。黎巴嫩總統約瑟夫·奧恩已下令動員所有應急部門，協助救援並為受影響居民提供臨時安置。

黎巴嫩許多建築年久失修，部分建於1975至1990年的內戰期間或未經許可擴建。2024年，國際特赦組織指出，受2023年土耳其與敘利亞地震影響，黎巴嫩北部仍有數千人居住在危險建築中。