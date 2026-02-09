英國首相施紀賢（Keir Starmer）的唐寧街幕僚長麥克斯維尼（Morgan McSweeney）宣布辭職，他承認自己應為建議任命前工黨文德森（Peter Mandelson）出任駐美大使負責。文德森早前因與被定罪的性罪犯傑愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）保持聯繫而引發爭議。

麥克斯維尼表示，這次任命損害了工黨、國家及公眾對政治的信任，他認為辭職是唯一光榮的選擇。他強調：「公共事務中，責任應在關鍵時刻承擔，而非僅在方便時承認。」他並指出自己長期以來的工作動機單純，就是支持一個以民眾利益為先的政府。

他辭職後，施紀賢任命副幕僚長卡斯伯特森（Jill Cuthbertson）及阿拉克森（Vidhya Alakeson）為臨時首席幕僚。工黨內部對此反應不一，有議員讚揚麥克斯維尼曾幫助工黨扭轉頹勢，並在選舉中取得壓倒性勝利，也有議員批評他長期以派系利益為先，導致黨內不滿。

英揆幕僚長麥克斯威尼辭職 與文德森涉愛潑斯坦案有關。美聯社

施紀賢任命副幕僚長卡斯伯特森（Jill Cuthbertson）及阿拉克森（Vidhya Alakeson）為臨時首席幕僚。美聯社

麥克斯維尼表示，他將短暫離開政界，但未排除將來再次參與選舉策略工作。他同時呼籲徹底改革黨內對高層任命的審查與核查程序，確保未來不再重蹈覆轍。

他在聲明中提到，必須記住愛潑斯坦案中受害的女性與女孩，並強調自己仍全力支持首相施紀賢，協助恢復公眾對政府與政黨的信任。