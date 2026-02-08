Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日漢被貼錯誤病歷 無辜遭全割前列腺

更新時間：16:05 2026-02-08 HKT
發佈時間：16:05 2026-02-08 HKT

日本千葉縣近日發生一宗醫療失誤事件，有男病人無辜捱刀，遭切除前列腺。

《朝日新聞》、《讀賣新聞》等日媒綜合報道，千葉縣癌症中心一名60多歲男性病人去年因疑似患有前列線癌接受檢測，醫生抽取組織化驗，結果為「接受觀察即可」。惟醫生卻誤將另一名病人的癌症檢查結果，加到受害人電子病歷上。

日本一名男子因被搞亂病歷，無辜被切除前列腺。資料圖片
醫生對受害人作出「高度惡性風險攝護腺癌」的診斷，3個月後為其執行手術，把前列腺和骨盆腔內淋巴結全部切除。

手術後，主診醫生查看切除組織檢驗結果，赫然發現癌症惡性指數與病歷內容不符，追查發現受害人被貼上錯誤癌症數據。

院方已向患者致歉並說明，正在商議賠償事宜。院長為事件鄭重致歉，表示即起院內人員在把活體化驗結果載入患者病例過程中，會先詳細確認病人個人資料，並要求主治醫生針對活檢結果確實複核。

據悉，千葉縣癌症中心過去曾發生同類事件。《讀賣新聞》7日報道稱，2015年有兩名乳癌病人的樣本搞混，其中一名病人在沒有必要的情況下接受手術，右乳全部切除。

