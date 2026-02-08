北海道或現400年一遇巨大地震　學者：能量累積已達成熟階段

日本一直飽受地震威脅，政府專家小組去年3月更警告，北海道東面「千島海溝」未釋放的壓力來源，恐怕足以引發9級（M9クラス）大地震，呼籲外界檢討對地震與海嘯的防範措施。

政府曾預測現9級地震

日本共同社報道，靜岡縣立大學和海洋研究開發機構的團隊上周五（6日）指，分析氣象廳的地震數據後，北海道十勝外海的海底下正持續累積能量，隨時都可能爆發「超巨大地震」。



報道指出，研究團隊利用過去26年（2000年至2025年），發生在北海道外海至東北外海一帶板塊邊界周邊、規模2.5級以上地震的資料。按不同地震規模的發生次數比例，推算地殼中所累積的能量。結果顯示，十勝外海存在能量逐漸累積的區域，且累積程度逐年增加。

十勝外海有能量累積區域

靜岡縣立大學特任教授楠城一嘉也表示「北海道外海已達到發生超巨大地震的成熟階段」。



日本政府地震調查委員會的長期評估，北海道外海平均約每340至380年會發生一次超巨大地震。上一次發生於17世紀，至今已經過約400年，調查委員會評估，未來30年內發生巨大地震的機率為「7%至40%」，並認為發生時期可能已相當迫近。