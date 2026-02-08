Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度機動鞦韆倒塌釀1死13傷 兩個月後退休警察救人殉職︱有片

即時國際
更新時間：12:20 2026-02-08 HKT
發佈時間：12:20 2026-02-08 HKT

印度哈里亞納邦（Haryana ）發生一宗機動遊戲恐怖意外。影片在網上瘋傳。

據當地傳媒報道，事故發生在昨日（7日）下午6時左右，當地一個嘉年華活動（Surajkund Mela）場地內，一部大機動鞦韆突然傾斜並倒塌，當時有人在上面。而地面的遊客亦爭相走避。

相關新聞：內蒙冰雪樂園「挖掘機轉雪圈」意外 疑鐵鍊斷裂遊客被甩釀7傷︱有片

消息指，事故釀成13人身亡。警員Prasad在救人過程中亦意外喪命。《印度時報》（The Times of India）報道，Prasad被派遣到現場駐守，時發後正協助救出被困遊客時，鞦韆完全倒塌。Prasad被擊中後獲送院，最終傷重不治。有消息指，Prasad原打算２個月後退休。

相關新聞：恐怖遊樂場｜「海盜船」凌空攔腰折斷 遊人被困驚慌狂哭｜有片

有指，肇事原因或與電機故障導致軸承損壞有關。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT