印度機動鞦韆倒塌釀1死13傷 兩個月後退休警察救人殉職︱有片
更新時間：12:20 2026-02-08 HKT
發佈時間：12:20 2026-02-08 HKT
印度哈里亞納邦（Haryana ）發生一宗機動遊戲恐怖意外。影片在網上瘋傳。
據當地傳媒報道，事故發生在昨日（7日）下午6時左右，當地一個嘉年華活動（Surajkund Mela）場地內，一部大機動鞦韆突然傾斜並倒塌，當時有人在上面。而地面的遊客亦爭相走避。
消息指，事故釀成13人身亡。警員Prasad在救人過程中亦意外喪命。《印度時報》（The Times of India）報道，Prasad被派遣到現場駐守，時發後正協助救出被困遊客時，鞦韆完全倒塌。Prasad被擊中後獲送院，最終傷重不治。有消息指，Prasad原打算２個月後退休。
有指，肇事原因或與電機故障導致軸承損壞有關。
