兩法國探險家徒步抵上海 歷時年半每日行45公里

即時國際
更新時間：11:42 2026-02-08 HKT
發佈時間：11:42 2026-02-08 HKT

兩名法國人，26歲的Loic Voisot和27歲的Benjamin Humblot於2024年9月從法國東南部的安納西出發。經過近一年半時間，二人昨日（7日）終於抵達上海，期間幾乎全程徒步穿越16個國家。

法新社報道，二人一直渴望希望前往中國，但又不想乘坐飛機，以免加劇航空業對環境的有害影響。Loic表示：「我們很難相信這是真的，我們竟然徒步走了這麼遠的路，終於到達了這裡，我們一直夢想著上海。」

法國人Loic Voisot（左）和Benjamin Humblot（右）成功徒步抵達上海。法新社
兩人在路上經歷了518天，行程約12850公里，每五到七天休息一次。他們每天步行約45公里，期間只是因安全和後勤考慮，才曾短暫乘坐巴士進入俄羅斯。

報道指，二人自10歲起就認識，中學和大學也一起就讀。一天晚上，在巴黎下班後，他們閒聊互問：「如果可以隨心所欲，會做什麼？」二人說起希望能到中國，之後大家萌生一個瘋狂想法，就徒步旅行。

由於意識到氣候變化的問題，二人決盡量不坐飛機。憑著眾籌和企業贊助旅費，終於助他們達成夢想。

