泰大選「橙藍紅」鼎立阿努廷看好連任

泰國國會下議院選舉今日舉行，此次競選仍圍繞人民黨、自豪泰黨、為泰黨三大政黨展開角逐。三黨分別以橙色、藍色、紅色為標誌色，競選格局被形容為「橙藍紅鼎立」。 學界分析，無一政黨能單獨取得過半席位，在必須組成聯合政府的情況下，自豪泰黨有很大機會，能與其他小黨一同組閣，因此現任總理阿努廷可望連任。

學界分析無一可取過半席位

此次共有57個政黨角逐500個下議院席位。選舉當天，將同步舉行憲法公投，決定是否授權國會啟動修憲程序，以新憲法取代2017年由軍方主導制訂的現行憲法。

泰國國會下議院選舉今日舉行。美聯社

在2023年5月的上屆選舉中，主張激進改革的前進黨成為下議院第一大黨，但因軍方控制的上議院反對而未能成功組閣。前總理他信家族支持的為泰黨聯合其他穩健和保守勢力與軍方達成妥協，來自該黨的賽塔和佩通坦先後出任總理。但他信女兒佩通坦去年8月因一宗電話錄音事件，被憲法法院裁定違憲並解除總理職務。隨後，曾是執政聯盟成員的自豪泰黨領導人阿努廷出任總理。去年12月，脫胎於前進黨的人民黨因新憲法草案在國會二讀未通過，而試圖對阿努廷政府提出不信任動議，阿努廷於是決定解散下議院提前選舉。

在選後國會下議院選舉總理時，上議院將不再參與。根據2017年憲法的過渡性條款，上議院與下議院共同選舉總理，這事實上賦予軍方決定總理的權力。但該條款已於2024年5月到期，意味着2014年軍事政變以來軍方主導政治的局面已經結束。

民調指人民黨支持率領先

各主要政黨近來在全國密集造勢。其中，自豪泰黨作為保守派，主打國家安全與經濟刺激政策；人民黨作為激進改革派，主張結構性改革和削弱軍方及王室影響；為泰黨仍然以他信支持為招牌，主要倡導經濟復甦。泰國國家發展管理研究生院日前發布的民調顯示，人民黨以33.56%的支持率領先，緊隨其後的自豪泰黨、為泰黨支持率分別為22.76%和16.92%。這三黨分別以橙色、藍色、紅色為標誌色。

朱拉隆功大學政治學院副教授蓬沙瓦認為，人民黨有望再次成為下議院第一大黨，但該黨過於激進的改革立場，可能使其重蹈其前身前進黨勝選卻無法組閣的覆轍。法政大學政治學院講師普拉維說，自豪泰黨即使未在大選中勝出，只要拿到約120至140席，仍有高度機會透過整合其他中小政黨而籌組政府；相較之下，人民黨若要主導組閣，理想情況是接近國會過半數的250席，但難度很高。專家稱，自豪泰黨的阿努廷仍是最具競爭力的總理人選。

選民望先解決兩大問題

《民族報》選前民調顯示，增加就業和收入、降低生活成本是選民希望新政府上任百日內優先解決的前兩大問題，其次是打擊腐敗和緩解家庭債務壓力。《曼谷郵報》指出，今年預計約230萬年輕選民首次投票。他們更關注教育公平、就業機會、環境保護、基本福利等問題。

三候選人競爭激烈

人民黨－那他蓬

38歲的那他蓬是主要政黨中年紀最輕的第一順位總理候選人。美聯社

38歲的那他蓬是主要政黨中年紀最輕的第一順位總理候選人。他畢業於朱拉隆功大學電腦工程學系，曾創辦軟件公司，過去擔任過兩屆眾議員，現在是人民黨黨魁。人民黨是前進黨的繼承政黨，在這次大選秉持改革路線，獲得進步派與年輕人支持。

那他蓬被視為已遭解散的前進黨領導人皮塔的重要接班人。前進黨在2023年大選中贏得最多國會席位，卻因保守派議員阻撓而未能組成政府，最終還因主張修改冒犯君主罪而遭解散。

自豪泰黨－阿努廷

59歲的阿努廷為現任總理。美聯社

59歲的阿努廷為現任總理，代表保守派的泰自豪黨。他挾着執政優勢，強調其實務治理經驗，在競選過程中，屢次以政府延續性為訴求。

阿努廷去年與人民黨達成協議，在9月出任總理。該協議後來破裂，阿努廷12月中解散國會，使大選時程提前至今年2月。

阿努廷出身政商世家，從政經驗豐富。他大學畢業後曾接手家族企業，1996年投身政壇。他是廣東人後代（中文名陳錫堯），日常在家里說粵語。立場較親中，上任後積極推動中泰合作，並視中國為重要夥伴。

為泰黨－裕差南

46歲的裕差南出身政治世家，是前總理他信的外甥。美聯社

46歲的裕差南出身政治世家，是前總理他信的外甥，即前總理頌猜與他信胞妹瑤瓦帕之子。

裕差南2014年投身政壇，曾在北部他信家族勢力核心的清邁競選國會議員，但因反對他信胞妹英祿政府的示威者封鎖投票站，法院隨後宣告該次選舉無效。

因政治經驗不足，選戰期間，裕差南的執政能力受質疑。他擁有美國德州大學阿靈頓分校（UTA）電機工程博士學位，目前在泰國瑪希隆生物醫學工程系任教。