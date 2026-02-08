美洲綠鬣蜥｜「樹上雞肉」凍僵跌落地 居民煎皮拆骨做塔可餅

以陽光沙灘聞名的佛州近日罕遇寒流，大量綠鬣蜥失去行動能力，甚至從樹上掉下來。一名網紅介紹這種號稱「樹上雞肉」的美食，拍下煎皮拆骨做成塔可餅的過程，引發熱烈討論，影片吸引數百萬人觀看。



來自羅德岱堡的23歲男子戴維斯（Gray Davis）日前發布影片，記錄自己捕捉到一隻因寒冷而凍僵的鬣蜥，將其料理成塔可餅。他表示，這是入侵物種，每當冷鋒來襲，當地民眾都會收集掉落的鬣蜥，還可以煮來吃。

他指鬣蜥肉質鮮美，有「樹上的雞肉」之稱。影片中，他先將鬣蜥肉與洋蔥、大蒜、鹽與月桂葉放入鑄鐵鍋中慢燉約30分鐘，之後將肉撕下，再用平底鍋煎至外層酥脆。

處理鬣蜥時，他還發現體內有超過20顆蛋，慶幸制止了此外來物種大量繁殖。他將蛋稍稍灼一下，然後與牛油果、大蒜、橄欖油及萊姆汁混合打成綠色的沾醬。他表示希望「盡量不浪費任何東西」，鬣蜥皮也會保存加以利用。

最後他將肉放在玉米餅上，加上醃製紅洋蔥、墨西哥辣椒與芫茜製成塔可享用。影片曝光後，網友反應兩極，有人稱讚其料理技巧與永續概念，有網友留言開玩笑表示「把媽媽和孩子放在同一盤裏」，但也有人對食用鬣蜥蛋感到不適，直呼無法接受連牠的蛋也吃掉。

戴維斯品嚐完成的塔可時笑稱：「這才是真正的佛州男人塔可。如果打不過牠們，那就吃掉牠們。」

綠鬣蜥在佛羅里達州屬於入侵物種，根據該州法律，居民可人道方式捕獵撲殺。當局也趁機撿了超過5000隻進行安樂死處理。據報截至2月4日，南佛羅里達氣溫回升後，有數千隻未被捕捉的「冷凍綠鬣蜥」因回暖而恢復活動。