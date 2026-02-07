Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴基斯坦清真寺炸彈襲擊200死傷 當局逮捕4人 伊斯蘭國認責

更新時間：18:59 2026-02-07 HKT
發佈時間：18:59 2026-02-07 HKT

巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）周五發生傷亡慘重的自殺炸彈恐襲，至少31人死亡、近170人受傷，是伊斯蘭堡自2014年以來死傷最慘重的案件之一。當局指，已拘捕4名涉案人士，包括策劃襲擊的主腦。極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）隨社交平台平台宣稱對此事負責。

這宗血腥攻擊發生在伊斯蘭堡郊區「卡迪亞圖庫布拉清真寺」（Khadija Tul Kubra Imambargah）。當時正值周五祈禱時間，寺內有600至700名信徒。官員指出，恐怖份子強行闖入建築群時，門口守衛試圖攔截並發生激烈對峙，歹徒隨即開火並衝進大廳，在最後一排信徒中引爆自殺炸彈。強大衝擊力擊碎窗戶與結構，現場瓦礫四散、血流成河。

一名反恐警員襲擊中殉職

巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）表示，當局已拘捕4名涉嫌協助策動伊斯蘭堡清真寺自殺式炸彈襲擊的人士。納克維指，其中一名被捕者為阿富汗籍人士，是策劃襲擊的主腦。納克維稱，反恐部隊在搜捕疑犯期間遭遇抵抗，行動中一名反恐警員殉職，另有三人受傷。

「伊斯蘭國」透過其Telegram頻道發表聲明，承認發動這次攻擊，並發布一張據稱是襲擊者的照片，畫面中男子蒙面持槍。

巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）在X平台表示，炸彈客曾赴阿富汗，印度則資助這次攻擊，但阿西夫未提供證據。對此，印度外交部強烈譴責，斥之為「毫無根據」的指控，並批評巴國不應將本土滋長的恐怖主義轉嫁他人。

