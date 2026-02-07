Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尼帕病毒｜世衛通報孟加拉出現病例 患者曾食用生椰棗汁

即時國際
世界衛生組織（WHO）通報，孟加拉出現一宗尼帕病毒感染病例。患者是西北部拉傑沙希地區的一名女性，年齡介乎40歲至50歲，無旅行史，但食用過生椰棗汁。35名密切接觸者尼帕病毒檢測結果呈陰性。

據報患者1月21日出現發熱和神經系統症狀，1月29日確診感染尼帕病毒。孟加拉有關方面周二（3日）向世衛組織通報了情況。

尼帕病毒可透過多種途徑傳播，包括直接接觸受感染動物，如豬、馬或蝙蝠的呼吸道分泌物或組織。路透社資料圖
孟加拉經常出現小規模尼帕病毒疫情，12月至4月間的病例相對較多，這與椰棗汁的收穫和食用季節相符。

尼帕病毒病是一種罕見而嚴重的人畜共患病，可通過被感染動物（例如蝙蝠）傳播給人類，或通過受到相關動物唾液、尿液、糞便污染的食物傳播給人類，也可通過與感染者密切接觸而人傳人，病死率介乎40%至75%。

尼帕病毒目前尚無獲批的針對性治療藥物或疫苗，但早期支持性治療可提高生存率。

