被歐盟認定存在上癮式設計 TikTok：調查結果完全錯誤

即時國際
更新時間：16:25 2026-02-07 HKT
發佈時間：16:25 2026-02-07 HKT

歐盟委員會2月6日宣布，經過兩年的調查，初步結論顯示，TikTok因存在「上癮式」設計違反了歐盟《數位服務法》，並要求其更改應用程式設計，否則將面臨相當於其母公司字節跳動全球營業額6%的罰款。TikTok方面稱，調查結果「完全錯誤」。

面臨數十億美元罰款

歐盟委員會官網於2024年2月，宣布已啟動對字節跳動旗下短片社媒平台TikTok的調查，以審查該在線平台是否採取了足夠措施防止非法內容的傳播，以及是否違反保護未成年人、研究人員數據訪問等歐盟《數位服務法》（DSA）的規定。

TikTok被歐盟認定存在上癮式設計。 新華社
TikTok被歐盟認定存在上癮式設計。 新華社

據英國廣播公司（BBC）報道，歐盟委員會在初步調查結果中指出，TikTok未能「充分評估」其自動播放等功能可能對用戶（包括兒童）造成的身心健康影響，也未採取有效措施降低風險。歐盟稱，TikTok的時間管理工具「容易被忽略」，尤其是對年輕用戶，而家長控制功能則需要「花費額外時間和技能」才能啟用。

歐盟委員會提出了TikTok可採取的幾項建議措施，包括在夜間設置「屏幕使用休息」機制；調整推薦算法，為用戶提供個性化內容；禁用所謂的「無限滾動」，防止用戶快速瀏覽平台上的數百萬影片。

歐盟委員會可對TikTok處以全球年營業額最高6%的罰款，預計數額將達數十億美元。如果TikTok想避免罰款，就必須「改變其在歐洲的服務設計」。

TikTok發言人表示：「委員會的初步調查結果完全是錯誤的，對我們的平台描述毫無根據，我們將採取一切必要措施來挑戰這些調查結果。」

