Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台灣潛水員日本身亡 海底煤礦打撈罹難者遺骨突昏迷

即時國際
更新時間：14:50 2026-02-07 HKT
發佈時間：14:41 2026-02-07 HKT

在太平洋戰爭期間沉沒、犧牲者遺骨遺留的山口縣宇部市長生煤礦，目前正進行潛水調查，也委託海外潛水員參與打撈。一名來自台灣的57歲潛水員今（7）日在作業中突然抽搐、陷入昏迷，現場進行心肺復甦術後送醫搶救，目前已確認不幸身亡。事故發生後，打撈作業隨即暫停。

據日媒《山口電視台》報道，這次調查配合事故滿84周年，自2月3日開始，預計持續至11日，由一支多國籍潛水員團隊執行水下探勘，成員為來自日本、芬蘭、泰國、印尼及台灣的6名潛水員。

該探勘打撈活動是配合長生炭鑛水沒事故84周年。 長生炭礦的水非常を歴史に刻む会
該探勘打撈活動是配合長生炭鑛水沒事故84周年。 長生炭礦的水非常を歴史に刻む会

該支潛水團隊7日上午11時30分開始進入長生煤礦水下坑道作業。作業團隊共有3人，來自台灣的魏姓潛水員在潛水約30分鐘後出現抽搐，隨後便失去意識。現場人員立刻啟動急救措施，在礦坑內的減壓站進行心臟按摩，並於中午12時20分請求救護車到場，約1小時後送往醫院，但當時潛水員仍未恢復意識。

日媒《TBS News》指出，該名台籍魏姓潛水員目前已確認身亡。

調查負責單位指出，魏姓潛水員所使用的潛水裝備需自行調整氧氣濃度，事故發生時可能操作不當，增加身體負荷。

據悉，長生煤礦因1942年2月3日坑道漏水沉沒，造成183人罹難，受害者多為朝鮮籍與日本籍勞工。事故發生後礦坑封閉多年，罹難者遺骨長期未能打撈。日本厚生勞動省曾以「遺骸沉入海底，無法具體確認位置」以及「難以保障安全」等理由，遲遲不肯啟動官方調查。

一組市民團體自2024年開始委託潛水員在該處進行調查，尋找坑道中可能遺留的罹難者遺骸，去年在主坑道外海約500米處，發現並確認多具罹難者人骨，距今已有超過80年。今年1月13日，南韓總統李在明造訪奈良縣會晤日本首相高市早苗時，日韓兩國才決定推動遺骸DNA鑑定作業。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT