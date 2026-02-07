台灣潛水員日本身亡 海底煤礦打撈罹難者遺骨突昏迷

在太平洋戰爭期間沉沒、犧牲者遺骨遺留的山口縣宇部市長生煤礦，目前正進行潛水調查，也委託海外潛水員參與打撈。一名來自台灣的57歲潛水員今（7）日在作業中突然抽搐、陷入昏迷，現場進行心肺復甦術後送醫搶救，目前已確認不幸身亡。事故發生後，打撈作業隨即暫停。

據日媒《山口電視台》報道，這次調查配合事故滿84周年，自2月3日開始，預計持續至11日，由一支多國籍潛水員團隊執行水下探勘，成員為來自日本、芬蘭、泰國、印尼及台灣的6名潛水員。

該探勘打撈活動是配合長生炭鑛水沒事故84周年。 長生炭礦的水非常を歴史に刻む会

該支潛水團隊7日上午11時30分開始進入長生煤礦水下坑道作業。作業團隊共有3人，來自台灣的魏姓潛水員在潛水約30分鐘後出現抽搐，隨後便失去意識。現場人員立刻啟動急救措施，在礦坑內的減壓站進行心臟按摩，並於中午12時20分請求救護車到場，約1小時後送往醫院，但當時潛水員仍未恢復意識。

日媒《TBS News》指出，該名台籍魏姓潛水員目前已確認身亡。

調查負責單位指出，魏姓潛水員所使用的潛水裝備需自行調整氧氣濃度，事故發生時可能操作不當，增加身體負荷。

據悉，長生煤礦因1942年2月3日坑道漏水沉沒，造成183人罹難，受害者多為朝鮮籍與日本籍勞工。事故發生後礦坑封閉多年，罹難者遺骨長期未能打撈。日本厚生勞動省曾以「遺骸沉入海底，無法具體確認位置」以及「難以保障安全」等理由，遲遲不肯啟動官方調查。

一組市民團體自2024年開始委託潛水員在該處進行調查，尋找坑道中可能遺留的罹難者遺骸，去年在主坑道外海約500米處，發現並確認多具罹難者人骨，距今已有超過80年。今年1月13日，南韓總統李在明造訪奈良縣會晤日本首相高市早苗時，日韓兩國才決定推動遺骸DNA鑑定作業。