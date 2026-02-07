Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美指華秘密核試 北京斥「持續炒作中國核威脅」

即時國際
更新時間：14:38 2026-02-07 HKT
發佈時間：14:38 2026-02-07 HKT

美國周五（6日）指控中國於2020年進行了一次秘密核試，並呼籲簽訂一項能將中國與俄羅斯一同納入、更廣泛的新軍備控制條約。針對美方指控，中國裁軍事務大使沈健強調北京在核問題上一貫秉持審慎負責態度，並反對美方「持續炒作所謂的中國核威脅論」。他同時指責美國是「加劇軍備競賽的始作俑者」。

在美俄限制導彈及核彈頭部署的條約於前一天到期後，美方在全球裁減軍備會議上提出這項指控。

中方強調，北京在核問題上一貫秉持審慎負責態度。路透社
中方強調，北京在核問題上一貫秉持審慎負責態度。路透社
美軍2020年試射民兵3型導彈。法新社
美軍2020年試射民兵3型導彈。法新社

預估中國2030年擁逾千枚核彈頭

美國國務院主管軍備控制與國際安全事務的副國務卿迪南諾（Thomas DiNanno）表示：「我可以透露，美國政府知悉中國已進行了核爆試驗，包括準備進行數百噸當量的核試。」

他說：「中國軍方試圖透過混淆核爆的方式來隱瞞試驗，因為認知到這些試驗違反禁試承諾。中國使用了『解耦』（decoupling）這種降低地震監測有效性的方法，來向世界隱藏他們的活動。」

迪南諾指出，中國在2020年6月22日進行了一次此類產生當量的核試驗，並重申美方預估，到2030年，中國將擁有超過1000枚核彈頭。美國總統持特朗普去年10月下令美軍立即恢復核武試驗程序，表示其他國家也在進行，但未透露任何細節。

中國裁軍大使：美才是始作俑者

中國裁軍事務大使沈健表示，北京在核問題上一向採取慎重負責的態度。

他說：「中方注意到美方在發言中繼續歪曲抹黑中國國防力量建設。我們堅決反對這種虛假敘事，拒絕美方的不實指責。」

他並稱美國才是「加劇國際和地區軍備競賽的始作俑者」。

中方面並再次表明，現階段不會參與軍控談判。北京先前指出，美方要求中國加入軍控談判「不公平、不合理」，並強調中國核彈頭數量遠低於美俄，「中美核力量不在同一量級」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
3小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
4小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
14小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
13小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT