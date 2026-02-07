美指華秘密核試 北京斥「持續炒作中國核威脅」

美國周五（6日）指控中國於2020年進行了一次秘密核試，並呼籲簽訂一項能將中國與俄羅斯一同納入、更廣泛的新軍備控制條約。針對美方指控，中國裁軍事務大使沈健強調北京在核問題上一貫秉持審慎負責態度，並反對美方「持續炒作所謂的中國核威脅論」。他同時指責美國是「加劇軍備競賽的始作俑者」。

在美俄限制導彈及核彈頭部署的條約於前一天到期後，美方在全球裁減軍備會議上提出這項指控。

中方強調，北京在核問題上一貫秉持審慎負責態度。路透社

美軍2020年試射民兵3型導彈。法新社

預估中國2030年擁逾千枚核彈頭

美國國務院主管軍備控制與國際安全事務的副國務卿迪南諾（Thomas DiNanno）表示：「我可以透露，美國政府知悉中國已進行了核爆試驗，包括準備進行數百噸當量的核試。」

他說：「中國軍方試圖透過混淆核爆的方式來隱瞞試驗，因為認知到這些試驗違反禁試承諾。中國使用了『解耦』（decoupling）這種降低地震監測有效性的方法，來向世界隱藏他們的活動。」

迪南諾指出，中國在2020年6月22日進行了一次此類產生當量的核試驗，並重申美方預估，到2030年，中國將擁有超過1000枚核彈頭。美國總統持特朗普去年10月下令美軍立即恢復核武試驗程序，表示其他國家也在進行，但未透露任何細節。

中國裁軍大使：美才是始作俑者

中國裁軍事務大使沈健表示，北京在核問題上一向採取慎重負責的態度。

他說：「中方注意到美方在發言中繼續歪曲抹黑中國國防力量建設。我們堅決反對這種虛假敘事，拒絕美方的不實指責。」

他並稱美國才是「加劇國際和地區軍備競賽的始作俑者」。

中方面並再次表明，現階段不會參與軍控談判。北京先前指出，美方要求中國加入軍控談判「不公平、不合理」，並強調中國核彈頭數量遠低於美俄，「中美核力量不在同一量級」。