日本眾議院選舉 | 高市早苗社媒動員力稱霸 YouTube競選片破1.4億次觀看

日本眾議院選舉將於周日（8日）舉行，各政黨在選前最後階段全面投入社交媒體動員戰。最新數據顯示，自民黨總裁、首相高市早苗在X與YouTube兩大平台同時展現壓倒性優勢，在YouTube發布的競選短片突破1.4億次播放，成為今次選戰最具「社媒擴散力」的政治人物。

自民黨於1月26日在官方YouTube頻道上傳的競選短片「來自高市總裁的訊息，讓日本列島更加強大富裕」，片長僅31秒，卻在2月4日突破1億次播放，至7日上午已超過1.4億次。

高市上月參加競選集會。美聯社

奈良店舖售賣高市各式紀念品。美聯社

高市（右）上月和到訪的南韓總統李在明表演打鼓。美聯社

引發大量轉發與討論

影片中，高市早苗面帶微笑，在鼓聲襯托下表示：「不敢挑戰的國家沒有未來，只會守成的政治不會孕育希望」、「打造能懷抱夢想努力工作的國家，讓日本列島更加強大富裕」，並搭配加油手勢與簡潔鮮明的視覺設計，成功引發大量轉傳與討論。

比較各主要政黨官方YouTube播放量最高的影片，截至6日上午，日本維新會約710萬次、共產黨640萬次、參政黨1490萬次、國民民主黨610萬次，而投票日前夕才成立的中道改革聯合約190萬次，自民黨的成績明顯遙遙領先。

凸顯高市網絡世代動員能力

在X的貼文轉發數與YouTube破億播放雙重加持下，凸顯高市政權在網絡世代選戰中的動員能力，正全面領先其他政黨。

麗澤大學政治心理學教授川上和久指出，選民獲取政治資訊的管道正快速從電視轉向網絡，各黨也策略性投入廣告預算，讓內容更容易在社媒擴散；但更關鍵的是，高市展現出「不批評對手」的姿態。他分析，部分在野黨透過影片與貼文強烈批評高市，反而讓更多選民注意到她相對溫和的人格特質，進而促成口碑擴散與播放數增長。