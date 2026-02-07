巴基斯坦清真寺遇襲致31死169傷 槍手強闖引爆自殺炸彈 現場血肉橫飛

巴基斯坦首都伊斯蘭堡發生逾十年來最嚴重的恐怖襲擊。一座什葉派清真寺於周五祈禱期間，遭一名自殺式襲擊者闖入並引爆身上炸彈，造成至少31人死亡、169人受傷。現場血跡斑斑，瓦礫遍地，傷者躺滿寺外花園。當局指襲擊者曾試圖強闖大門，被攔截後隨即引爆裝置。

血染祈禱地 倖存者餘悸猶存

事發於伊斯蘭堡郊區的卡迪賈·圖爾·庫布拉·伊瑪目巴爾加（Khadija Tul Kubra Imambargah）清真寺。據悉，當時寺內約有600至700名信徒正進行周五祈禱。目擊者稱，先是聽到大門處傳來槍聲，隨後發生劇烈爆炸。

爆炸威力巨大，清真寺內部滿地碎片。一名倖存者薩夫拉茲（Sarfraz Shah）悲慟表示，爆炸發生時黑煙瀰漫，群眾被震飛，場面混亂。他與39歲的弟弟同行，最終卻在醫院發現弟弟已成冰冷屍體。參與救援的警員馬立克（Shahid Malik）形容現場猶如噩夢：「我見過很多案發現場，但這次極其恐怖。」

巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）在社交平台發文指，襲擊者是在祈禱隊伍的最後一排引爆炸彈，並稱該名炸彈客有前往阿富汗的記錄。

教派衝突魅影 首都戒備失守

巴基斯坦人口達2.41億，以遜尼派為主，什葉派屬於少數，過去多次成為教派衝突的目標。儘管巴基斯坦邊境地區動盪，但伊斯蘭堡一向守衛森嚴，鮮有大型恐襲。加上事發當日烏茲別克總統米爾濟約耶夫正在當地訪問，首都已加強戒備，孰料仍遭血洗。

雖然目前尚未有組織承認責任，但監測組織ACLED指出，此次襲擊具有極端組織「伊斯蘭國」（IS）的特徵。過去IS及巴基斯坦塔利班（TTP）均曾多次針對什葉派發動襲擊。

此次恐襲進一步點燃地區外交火藥味。國防部長阿西夫暗示襲擊由鄰國印度資助，但未提供證據。印度外交部隨即發表聲明反擊，譴責襲擊之餘，指責巴基斯坦妄想將「自身社會結構問題」推卸給他人，形容指控毫無根據。

事實上，巴基斯坦近日暴力事件頻生，上周末俾路支省才發生連環襲擊導致58人死亡，軍方隨後在行動中擊斃逾200名武裝分子。外界擔心，隨著極端主義抬頭，巴基斯坦的安全形勢將進一步惡化。