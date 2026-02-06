特朗普「冠名勒索」｜被指以聯邦資金作籌碼 要求機場車站改名

美國前朝拜登政府在紐約州與新澤西州推出名為「門戶計畫」（Gateway Program）的大型基建項目，擬建「跨哈德遜河鐵路隧道」取代已運行百年的「北河隧道」，然而這項計劃因特朗普政府叫停撥款導致工停停滯。美媒引述知情人士透露，特朗普政府向接觸參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer），提出將一座重要車站與國際機場冠名「特朗普」以換取聯邦資金解凍，遭舒默斷然拒絕。

政治新聞網站POLITICO等引述3位匿名知情人士表示，特朗普要求華盛頓特區外的華盛頓杜勒斯國際機場（Washington-Dulles International Airport），以及紐約市的賓夕法尼亞車站（Pennsylvania Station）「改名向他致敬」。一名接近舒默的人士表示：「根本沒有什麼可以交換的。總統凍結了資金，他可以一彈指就重新撥款。」白宮未回應置評請求。

相關工程款項總額160億美元（約1250億港元），其中數十億聯邦資金遭特朗普政府扣留，理由是要審查發放工程合約的過程是否存在與「多元、公平與包容」相關考量。該工程將增加紐約與新澤西之間穿越哈德遜河的鐵路隧道數量，若工程最終停擺，約1000名工人可能失業。

美國將建造兩艘「特朗普級」新型戰艦。美聯社

議員斥特朗普自戀「荒謬至極」

紐約州民主黨籍參議員吉利布蘭德（Kirsten Gillibrand）於5日晚發聲明，稱特朗普的要求「荒謬至極」。她表示：「這些命名權不是任何談判可以交換的籌碼，紐約人的尊嚴更不是。在紐約人已經因特朗普關稅而承受高成本壓力之際，總統仍將自己的自戀，置於這項工程所帶來的高薪工會工作與巨大經濟效益之上。」

特朗普以喜歡將各種設施冠上自己姓氏聞名。除了自家特朗普集團旗下的大樓、高爾夫球場全部冠名，他已將華盛頓的綜合文化設施「甘迺迪中心」（Kennedy Center）改名為「特朗普—甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center），新建的戰艦也命名為「特朗普級戰艦」。