好鐘意返工？｜Pizza店員工離職後擅自回店2次 堅持整餅賣餅

美國北卡羅來納州金斯頓市發生離奇案件，一名男子涉嫌闖入薄餅連鎖店Little Caesars，不是搶劫或搞破壞，而是製作薄餅並賣給顧客。警察局長戈耶特（Keith Goyette）說，從事執法工作26年沒見過這種事。

相關新聞：意大利餐廳老闆拍片「16人點5薄餅」 公審台灣客遭網罵急道歉

哈克特（Jonathon Hackett）。 Kingston Police Department

涉案41歲男子哈克特（Jonathon Hackett）本月1日被捕。警方接報得悉他是前員工，離職後2次非法闖入薄餅店。

哈克特進入店內，立即開始製作薄餅並「正常營業」賣給顧客，相關所得據為己有，警方指他賣了10塊薄餅，獲利50美元（約390港元）。他離開後同日返回再次闖入，但這次店內有員工，員工試圖阻止，他仍堅持進入，雙方因此發生肢體衝突。哈克特受傷送院，接受治療後被警方拘留。

相關新聞：日本薄餅店員工疑「挖鼻屎」入麵團 噁心影片惹網民追擊

Little Caesars位於底特律的總部。 Wiki

警方指哈克特涉嫌非法闖入（重罪）、以欺詐手段獲取財產（重罪）、非法闖入後盜竊（重罪）以及非法闖入等多項罪名。此外，案發期間正值冬季暴風雪城市宵禁期間，哈克特涉嫌違反宵禁規定，以5萬美元（約39萬港元）交保。