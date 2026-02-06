好鐘意返工？｜Pizza店員工離職後擅自回店2次 堅持整餅賣餅
更新時間：19:02 2026-02-06 HKT
發佈時間：19:02 2026-02-06 HKT
發佈時間：19:02 2026-02-06 HKT
美國北卡羅來納州金斯頓市發生離奇案件，一名男子涉嫌闖入薄餅連鎖店Little Caesars，不是搶劫或搞破壞，而是製作薄餅並賣給顧客。警察局長戈耶特（Keith Goyette）說，從事執法工作26年沒見過這種事。
相關新聞：意大利餐廳老闆拍片「16人點5薄餅」 公審台灣客遭網罵急道歉
涉案41歲男子哈克特（Jonathon Hackett）本月1日被捕。警方接報得悉他是前員工，離職後2次非法闖入薄餅店。
哈克特進入店內，立即開始製作薄餅並「正常營業」賣給顧客，相關所得據為己有，警方指他賣了10塊薄餅，獲利50美元（約390港元）。他離開後同日返回再次闖入，但這次店內有員工，員工試圖阻止，他仍堅持進入，雙方因此發生肢體衝突。哈克特受傷送院，接受治療後被警方拘留。
相關新聞：日本薄餅店員工疑「挖鼻屎」入麵團 噁心影片惹網民追擊
警方指哈克特涉嫌非法闖入（重罪）、以欺詐手段獲取財產（重罪）、非法闖入後盜竊（重罪）以及非法闖入等多項罪名。此外，案發期間正值冬季暴風雪城市宵禁期間，哈克特涉嫌違反宵禁規定，以5萬美元（約39萬港元）交保。
最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
2026-02-05 13:29 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
2026-02-05 08:00 HKT
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
2026-02-05 12:19 HKT