莫斯科格魯烏副局長遇襲身中數槍 槍手逃逸
更新時間：17:27 2026-02-06 HKT
發佈時間：16:05 2026-02-06 HKT
據俄羅斯國家媒體引述調查人員的消息報道，俄羅斯格魯烏（總參謀部情報總局GRU）副局長阿列克謝耶夫(Vladimir Alexeyev）周五（6日）在莫斯科遭槍擊，被緊急送往醫院。
莫斯科檢察官辦公室稱，阿列克謝耶夫在莫斯科西北部的一棟住宅樓內，遭一名身份不明的襲擊者連開數槍，襲擊者隨後逃離現場。
阿列克謝耶夫生於蘇維埃烏克蘭，負責國防部與瓦格納傭兵集團之間的關係。2023年6月，瓦格納頭目普里戈任發動短暫兵變時，他是奉命負責談判的高級官員之一。
自烏克蘭戰爭爆發以來，多名俄羅斯高級軍官遭到暗殺，莫斯科方面指責基輔發動了這些攻擊。烏克蘭軍事情報部門曾對個別事件承認責任。2024年12月至今，另有3名與阿列克謝耶夫同級的官員在莫斯科或附近地區遇害。
