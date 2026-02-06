美國再襲運毒船致2死 打擊毒品行動累計奪128命

美國軍方繼續打擊運毒船隻。美軍周四（5日）表示，在東太平洋針對運毒船隻發動襲擊，擊斃2名「毒販」，美國打擊毒品走私行動造成的死亡人數增至最少128人。

美國南方司令部在X平台上表示：「情報確實，該船正沿着東太平洋已知的販毒路線航行，並參與販毒活動。」

美國自去年9月開始打擊涉嫌運毒船隻，並堅稱與委內瑞拉的「毒品恐怖分子」作戰。

但特朗普政府並未提供確鑿證據證明這些船隻參與運毒。美方的行動被質疑是否合法。

美國已因打擊涉嫌運毒船隻而遭提告。兩名加勒比海島國千里達和多巴哥（Trinidad and Tobago）男子於去年一次襲擊中喪生，美軍稱他們搭乘的船載有毒品，死者親屬上周向美國政府提出非正常死亡訴訟。