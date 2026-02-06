美國洛杉磯老婦駕駛疑避單車 失控撞華人超市至少釀3死6傷
更新時間：12:47 2026-02-06 HKT
發佈時間：12:30 2026-02-06 HKT
發佈時間：12:30 2026-02-06 HKT
美國洛杉磯市消防局當地時間周四（5日）公布，一輛汽車當天中午撞入市內韋斯特伍德區一間華人超市，造成至少3人死亡、6人受傷。洛杉磯警方列事件為交通意外事故，具體原因仍在調查。
疑避單車釀車禍
綜合當地媒體報道，3名遇難者事發時均位於超市的烘焙區。出事的是加州大學洛杉磯分校附近一間由華人開設的連鎖超市「99 Ranch Market」。連鎖超市在洛杉磯地區頗具知名度，是當地華人常去的超市之一。
初步調查顯示，司機為一名年約70歲的女性。她駕車撞入超市前，懷疑試圖避開一名騎單車人士，其間車輛失控，先撞上那名單車客，繼而撞入超市。
現場畫面顯示，一輛銀色私家車撞正超市大門，店舖外聚集了大量消防員和救援車輛。
警方仍在調查事故原因，但傾向司機並非蓄意危險駕駛，並證實沒有加州大學洛杉磯分校學生在事故中傷亡。
