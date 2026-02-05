Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恐怖健身意外︱猛男挑戰400kg腿推 右腳肌腱斷裂極痛狂吼︱有片

即時國際
更新時間：22:00 2026-02-05 HKT
發佈時間：22:00 2026-02-05 HKT

巴西發生恐怖健身意外，一名有10年健身經驗的健美猛男，在健身房挑戰400公斤腿推時，右腿竟傳出清晰的「啪」一聲當場斷裂。他劇痛不已，不停嘶吼，畫面在社交媒體曝光後引發熱議。

英國《太陽報》報道，31歲健美運動員菲略（Ranieri Lopes Filho）在巴西東北部特雷西納（Teresina）的一間健身房受傷。為了備戰5月的健美比賽，他當天挑戰400公斤的腿推。

相關新聞：印尼網紅深蹲舉「210公斤槓鈴」跌倒 壓斷頸瞬間奪命

現場監視器畫面顯示，菲略坐在腿推機上，才做第2下就疑似無法承受重壓，傳出「啪」一聲清脆的斷裂聲。他隨即發出淒厲的慘叫，由於劇痛難耐，他雙手緊抓膝蓋、頭部向後仰，無力地癱坐在訓練椅上，表情極度痛苦，大叫了近10聲。

意外發生後，工作人員與其他健身客被慘叫聲嚇到，紛紛衝上前幫忙移開沉重的槓片與器材。菲略緊急送院，隔天接受手術。負責治療的骨科醫生布蘭科（Anisio Castelo Branco）指出，菲略遭遇罕見的「股四頭肌腱斷裂」（Quadriceps tendon rupture），因肌肉在拉長的同時進行收縮，產生的「離心收縮」壓力過大所致。此肌肉位於大腿前側，是人體最大、最有力的肌肉。

相關新聞：英健身女教練舉重失手 120公斤槓鈴壓斷脊椎癱瘓

菲略坦言，受傷當下的痛苦難以言喻，但更令他心碎的是術後的挫折感。他說：「為了5月比賽做的所有規劃都泡湯了，術後的痛感甚至比受傷當下還要強烈。」

醫生警告，菲略接下來必須維持腿部完全伸直靜養3周，並搭配電刺激物理治療。即使康復順利也需要幾個月才能正常行走，預計最快要到年底才能重新開始輕量訓練。消息傳出後，大批支持者紛紛在Instagram留言，祝他早日康復。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
02:47
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
社會
6小時前
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
影視圈
6小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
14小時前
02:34
龍蝦灣謀殺案｜62歲案件主謀隱姓埋名 匿藏曼谷多年 去年12月被發現行蹤
突發
4小時前
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
影視圈
8小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
飲食
9小時前
立陶宛總理指容許設立「台灣代表處」犯巨大錯誤。美聯社
立陶宛容台灣設「代表處」 總理：犯巨大錯誤
即時國際
10小時前