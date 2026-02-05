恐怖健身意外︱猛男挑戰400kg腿推 右腳肌腱斷裂極痛狂吼︱有片

巴西發生恐怖健身意外，一名有10年健身經驗的健美猛男，在健身房挑戰400公斤腿推時，右腿竟傳出清晰的「啪」一聲當場斷裂。他劇痛不已，不停嘶吼，畫面在社交媒體曝光後引發熱議。



英國《太陽報》報道，31歲健美運動員菲略（Ranieri Lopes Filho）在巴西東北部特雷西納（Teresina）的一間健身房受傷。為了備戰5月的健美比賽，他當天挑戰400公斤的腿推。

現場監視器畫面顯示，菲略坐在腿推機上，才做第2下就疑似無法承受重壓，傳出「啪」一聲清脆的斷裂聲。他隨即發出淒厲的慘叫，由於劇痛難耐，他雙手緊抓膝蓋、頭部向後仰，無力地癱坐在訓練椅上，表情極度痛苦，大叫了近10聲。

意外發生後，工作人員與其他健身客被慘叫聲嚇到，紛紛衝上前幫忙移開沉重的槓片與器材。菲略緊急送院，隔天接受手術。負責治療的骨科醫生布蘭科（Anisio Castelo Branco）指出，菲略遭遇罕見的「股四頭肌腱斷裂」（Quadriceps tendon rupture），因肌肉在拉長的同時進行收縮，產生的「離心收縮」壓力過大所致。此肌肉位於大腿前側，是人體最大、最有力的肌肉。

菲略坦言，受傷當下的痛苦難以言喻，但更令他心碎的是術後的挫折感。他說：「為了5月比賽做的所有規劃都泡湯了，術後的痛感甚至比受傷當下還要強烈。」

醫生警告，菲略接下來必須維持腿部完全伸直靜養3周，並搭配電刺激物理治療。即使康復順利也需要幾個月才能正常行走，預計最快要到年底才能重新開始輕量訓練。消息傳出後，大批支持者紛紛在Instagram留言，祝他早日康復。