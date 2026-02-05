Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國夫妻札幌偽造租約 呃16萬元新冠疫情補助金被捕

即時國際
更新時間：20:35 2026-02-05 HKT
發佈時間：20:35 2026-02-05 HKT

日本傳媒周四報道，札幌市一對中國籍夫妻因涉嫌詐領新冠疫情補助金被捕。這對夫妻在札幌市經營貿易公司「和楊德信」，在2020年8月至12月間，以假租賃契約向日本政府詐領約334萬日圓（約16.6萬港元）的「房租支援金」。

被捕夫婦分別是54歲公司社長曹雪峰與53歲妻子兼員工楊春風。他們的公司專門研發銷售以蝦夷鹿油脂、皮革等原料製成的洗髮精、潤髮乳、沐浴乳等飯店備品。

公司網頁抽起曹雪峰的照片。
公司網頁抽起曹雪峰的照片。

根據規定，2020年3月31日前簽訂的租約方可申請補助。兩人經互聯網向中小企業廳提交6筆申請，其中至少2筆涉虛報，詐騙約334萬日圓。

有問題申請涉及札幌市北區的倉庫及小樽市的店面。兩人給已終止租約偽造續約記錄，又謊稱3月31日後才簽訂的租約於3月31日前已生效。

2024年5月，警方調查其他案件時取得本案相關線索，2025年2月搜查二人的住處及位於札幌市北區的事務所。

警方表示，基於偵查需要，暫不透露兩人是否承認嫌疑及供述內容。目前警方正謹慎調查犯案動機及是否涉及其他罪行。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
影視圈
6小時前
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
飲食
8小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
12小時前
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
02:47
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
社會
4小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
02:34
龍蝦灣謀殺案｜62歲案件主謀隱姓埋名 匿藏曼谷多年 去年12月被發現行蹤
突發
2小時前
立陶宛總理指容許設立「台灣代表處」犯巨大錯誤。美聯社
立陶宛容台灣設「代表處」 總理：犯巨大錯誤
即時國際
8小時前
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
影視圈
4小時前