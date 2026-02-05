中國夫妻札幌偽造租約 呃16萬元新冠疫情補助金被捕

日本傳媒周四報道，札幌市一對中國籍夫妻因涉嫌詐領新冠疫情補助金被捕。這對夫妻在札幌市經營貿易公司「和楊德信」，在2020年8月至12月間，以假租賃契約向日本政府詐領約334萬日圓（約16.6萬港元）的「房租支援金」。

被捕夫婦分別是54歲公司社長曹雪峰與53歲妻子兼員工楊春風。他們的公司專門研發銷售以蝦夷鹿油脂、皮革等原料製成的洗髮精、潤髮乳、沐浴乳等飯店備品。

公司網頁抽起曹雪峰的照片。

根據規定，2020年3月31日前簽訂的租約方可申請補助。兩人經互聯網向中小企業廳提交6筆申請，其中至少2筆涉虛報，詐騙約334萬日圓。

有問題申請涉及札幌市北區的倉庫及小樽市的店面。兩人給已終止租約偽造續約記錄，又謊稱3月31日後才簽訂的租約於3月31日前已生效。

2024年5月，警方調查其他案件時取得本案相關線索，2025年2月搜查二人的住處及位於札幌市北區的事務所。

警方表示，基於偵查需要，暫不透露兩人是否承認嫌疑及供述內容。目前警方正謹慎調查犯案動機及是否涉及其他罪行。