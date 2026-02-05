Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

地獄室友│工作假期間被房東趕走 台女毀車勒索縱火連續3個月大報復

即時國際
更新時間：17:00 2026-02-05 HKT
發佈時間：17:00 2026-02-05 HKT

澳洲墨爾本一名洪姓台灣女子，因工作假期中不獲房東續租被趕出屋，怒從心上起，對房東連環報復足足3個月，扔雞蛋、駕車高速駛向前室友、勒索房東，甚至對他一屋老少縱火，受害者稱她為「地獄室友」。澳洲法院周三（4日）判犯案女子監禁6年兩個月。

33歲的洪彩微（Tsai-Wei Hung, 譯音）2024年3月被房東張林（Lin Zhang, 譯音）逐出位於克萊德北（Clyde North）的原居所當日，心生怨憤，隨即對房東的車房扔雞蛋發洩，不過行動不足以平息怒火，之後3個月內，她作出多重報復行動。

恐嚇勒索威脅「落地獄」

其後，洪姓女子駕車高速衝向前室友段中廷（Chung-Ting Tuan, 譯音）與張林，在距離僅1米急煞車，嚇壞兩人。她再駕車撞向車房鐵捲閘，撞毀車房門和停放在內的3輛汽車，並在警方抵達前逃離現場。隔日，她再次破壞房東車輛。

不久，這名「地獄室友」還回到原住居所，焚燒前門和汽車，再勒索張林3萬澳元（約16.4萬港元），恐嚇張林家人「要小心」，否則「跟自己一樣的下場」。

縱火辯稱「嚇嚇他們」

同年6月，飽受驚嚇的房東張林擔心租客安全，把所有受害者安置在自己位於伯威克（Berwick）的家中，豈料洪姓女子明知屋內有兩名幼童與一名老婦在內共7人，竟再在房屋前門傾倒助燃劑並用火柴點火。

當時她用國語向屋內老少大喊「落地獄！去死吧！」幸好火勢在水泥地上熄滅，未造成傷亡。

墨爾本郡法院法官葛溫（Carolene Gwynn）指，洪姓女子行為是對被房東趕走而來「極端、情緒不穩且非常危險」的反應，她對受害者的怨恨3個月間不斷「醞釀和惡化」，最終變成有預謀的連串報復行動。

洪姓女子聽取判決時情緒崩潰，庭審一度中斷。

她最終承認包括4項縱火、勒索以及危害他人生命安全在內等多項控罪，判處監禁6年兩個月。由於她先前已被關押1年7個月，還須服刑4年才可申請資格假釋。

