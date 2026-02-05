南韓擬與美國共管「非軍事區」 美軍司令：違反韓戰《停戰協定》

南韓國防部據報向美國提出，南北韓非軍事區（DMZ），由南韓和美國共同管理，如提案實現，南北韓非軍事區徒步通道，即「DMZ和平之路」部分路段可重新對外開放。

韓聯社周四（5日）引述熟知韓美外交關係消息人士指，國防部日前向華府提議共同討論「非軍事區」管轄權問題，要求將議題列入韓美聯合國防協商機制（KIDD）和韓美安保會議（SCM）等兩國國防部門協商機制。



國防部長官安圭伯早前向聯合國軍司令兼駐韓美軍司令布倫森（Xavier Brunson）提及議題，即從軍事分界線（MDL）向南2公里闊的「非軍事區」南側鐵絲網以北部分繼續由聯合國軍司令部管轄，鐵絲網以南則由南韓國防部管理。



民眾可在「非軍事區」遠望北韓。法新社

聯合國軍司令部：強烈反對

南韓政府正推進立法允許首爾以非軍事目的，行使「非軍事區」的出入審批權。南韓統一部表明支持。不過，聯合國軍司令部表示強烈反對，稱相關法案與1953年在板門店簽定的韓戰《停戰協定》相衝突，「非軍事區」管轄權完全歸屬聯合國軍司令部。



南韓國防部表示提案可視為折衷方案，即雙方以南側鐵絲網為準，分區管轄「非軍事帶」。鐵絲網以南地區面積，在「非軍事帶」南側區域中約佔30%。目前，該區駐有南韓兵力，軍方人士可隨時出入。美國國防部和聯合國軍司令部未就南韓提議作明確表態。

「DMZ和平之路」可望開放

若南韓提案實現，南北韓非軍事區徒步通道，即「DMZ和平之路」部分路段有望重新對外開放。「DMZ和平之路」共11條路線，於2019年4月開放，其中三條路線的「非軍事區」內徒步通道從2024年4月起，因安全問題限制公眾參觀。