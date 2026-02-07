Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

認設台灣代表處犯大錯 北京促立陶宛盡早糾正

即時國際
更新時間：08:29 2026-02-07 HKT
發佈時間：08:29 2026-02-07 HKT

波羅的海地區最大英文媒體《波海時報》周二（3日）報道，立陶宛新任總理魯吉涅內（Inga Ruginienė）公開表示，當年允許台灣當局在首都維爾紐斯設立所謂「台灣代表處」，犯了巨大錯誤。中國外交部發言人林劍回應說，中方同立方溝通的大門始終敞開，希望立方盡早糾正錯誤，恪守一個中國原則。

魯吉涅內坦言，台灣當局在其他歐洲國家也開設了「代表處」，但這些「代表處」都是經過正常協調並選擇「台北代表處」這個名稱後才「開門營業」。

這些國家都與中國保持經濟合作關係。她又指，立陶宛犯了巨大錯誤，自以為「搶着跑、當先鋒，世界就會感激。」

相關新聞：南非將台北代表處降級  更名為商務辦事處

立總理：設「台灣代表處」不獲感激

魯吉涅內在報道中表示，立陶宛設立所謂「台灣代表處」，但世界並沒有表達感激，立陶宛是「跳到火車前面，結果吃了虧」。

歐盟和美國在台灣設代表處事上，未有明確支持立陶宛。

2021年8月，立陶宛不顧中國嚴正抗議和反復交涉，允許台灣當局在首都設立所謂「台灣代表處」，直接觸碰中國核心利益。結果，中立關係降級、外交官撤離、貿易調整、中歐班列改線。中國做的是主權國家的正常反制。

相關新聞：有人曾要求在柬設台灣代表處  總理洪森：一把火燒了申請文件

歐盟從事件抽身

歐盟2022年初一度替立陶宛出頭，指控中國針對其成員國採取所謂「歧視性貿易」做法，向世貿組織（WTO）提起訴訟。兩年後，2024年歐盟率先喊停，2025年更直接撤訴，抽身而去。

立陶宛總理魯吉涅內2025年底刪除前任政府文件中「中國構成日益增長的外交與安全風險」的表述。

立陶宛冀盡快訪華

丹麥國王夫婦1月底訪問立陶宛期間，立陶宛總統瑙塞達暗示自己或魯吉涅內希望能夠盡快前往北京，修復兩國關係。

中國外交部早前表明「希望新一屆立陶宛政府順應國際社會普遍共識，切實恪守一個中國原則，為中立關係正常化積累條件。」

中國外交部回應

昨在中國外交部例行記者會上，有記者問到中方會否考慮與立陶宛恢復全面外交關係？發言人林劍說，中方同立方溝通的大門始終敞開，希望立方將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，盡早糾正錯誤。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖酒樓兩餸飯部大特價！指定時間淨餸$50兩盒 網民激讚大盒抵食：住嗰頭一定唔煮
連鎖酒樓兩餸飯部大特價！指定時間淨餸$50兩盒 網民激讚大盒抵食：住嗰頭一定唔煮
飲食
14小時前
52歲TVB「最貴司儀」冰天雪地完成狀舉 久未現身面容有大變化 積極轉跑道性向成疑
52歲TVB「最貴司儀」冰天雪地完成狀舉  久未現身面容有大變化  積極轉跑道性向成疑
影視圈
10小時前
郭秀雲元朗代友尋遺失鸚鵡 座駕擋風玻璃被擊碎 兇徒留字條：下次弄人
突發
3小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
2026-02-05 08:00 HKT
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-05 13:29 HKT
佘詩曼台上撻低驚心動魄  駭人畫面曝光視后冷靜反應獲讚  網民細思極恐點出避過嚴重受傷關鍵
00:58
佘詩曼台上撻低驚心動魄  駭人畫面曝光視后冷靜反應獲讚  網民細思極恐點出避過嚴重受傷關鍵
影視圈
15小時前
04:52
星島申訴王｜90後揭自提點「搵銀」真相 日做12小時賺少過最低工資 難識女朋友：不如揸的士
申訴熱話
2026-02-06 07:43 HKT
畢馬威：私煙銷量激增265% 兩度增煙稅助長私煙 學者憂令年輕煙民「一世都無食過完稅煙」 瓦解現有控煙機制
社會資訊
21小時前
中國掌握全球最完整稀土產業鏈。路透社
共同社：中國已批准多項對日稀土出口
即時國際
11小時前
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
02:41
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
即時中國
20小時前