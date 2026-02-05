港澳辦批嚴損港企權益 巴拿馬總統駁稱裁決司法獨立

巴拿馬總統穆利諾（José Raúl Mulino Quintero）在社交平台發文，反駁港澳辦針對長和裁決「付出沉重代價」警告。

穆利諾周三（4日）在X平台發文強調，堅決反駁國務院港澳辦，對巴拿馬最高法院向長和子公司營運巴拿馬運河港口合同違憲裁決作出的回應。



巴拿馬外交部：支持司法獨立

他稱，巴拿馬是法治國家，尊重司法機構所作裁決。巴拿馬外交部將就此事發布聲明，並採取相應對策。

巴拿馬高院上周四（29日）裁定，長和子公司運營巴拿馬運河港口的特許經營權合同違憲。裁決書稱，相關合約存在「過度偏袒」長和的條款。



長和旗下巴拿馬港口公司（PPC）自1997年起獲得巴拿馬港口的運營合同，並在2021年上一屆巴拿馬政府執政期間獲續約，為期25年。

巴拿馬審計部門2025年提出撤銷巴拿馬港口公司合約。審計部門認為特許經營權違憲，並指長和未向巴拿馬政府支付12億美元（約93.7億港元）的稅款。

法新社報道，巴拿馬海事局上周五（30日）宣布，馬士基集團旗下港口運營商APM碼頭公司，將擔任位處巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港的「臨時管理方」。



港澳辦指巴國損港企權益

《華爾街日報》報道，長和將無法對巴拿馬最高法院的裁決提出上訴，但可以要求澄清說明，此舉或能推遲長和運營權被正式終止的日期。長和旗下公司暗示，可能將事件提交國際仲裁。

港澳辦周二（3日）晚在微信公眾號發表署名「港澳平」的評論文章，回應巴拿馬高院裁決時，強調巴拿馬罔顧事實，嚴重損害企業合法權益，應當認清形勢、迷途知返，並警告若一意孤行，執迷不悟，巴拿馬必將在政治和經濟上都付出沉重代價。