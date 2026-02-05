Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏戰爭｜美俄烏三方會談 莫斯科基輔對領土核電廠主權仍存重大分歧

更新時間：10:02 2026-02-05 HKT
發佈時間：10:02 2026-02-05 HKT

美國斡旋下，烏克蘭和俄羅斯在阿聯酋首都阿布扎比舉行一連兩日的和談周三（4日）舉行，莫斯科與基輔在領土和戰區中歐洲最大核電廠的主導權仍存重大分歧。

與會的烏克蘭國安與國防委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）在在社交平台X表示，會談具體且有意義，焦點落在具體實現和平的步驟和實際解決方案。路透社引述美國消息人士指，美俄烏三方將於周四（5日）續會。

阿聯酋外交部周四（5日）發布照片，三方代表坐在U字形會議桌旁，美國代表包括特使威特科夫（Steve Witkoff）和總統特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）坐在中央位置。

爭奪札波羅熱核電廠控制權

路透社報道，俄烏仍有主要分歧，其中最敏感的問題包括莫斯科要求基輔放棄部分領土，以及位於札波羅熱（Zaporizhzhia）的歐洲最大核電廠的控制權，核電廠位於俄羅斯佔領區。

莫斯科要求烏軍撤離烏克蘭東部頓涅茨克州（Donetsk），俄羅斯以此為談判前提。頓涅茨克多個城市有重兵駐守，被視為烏克蘭的防禦重鎮。

烏克蘭則主張，暫時停止在前線的衝突，並拒絕任何單方面的撤軍要求。 克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三揚言俄軍將繼續戰鬥直至烏克蘭「為停戰作決定」。

俄羅斯目前佔領烏克蘭約20%領土，包括克里米亞和2022年前已佔領的烏東頓巴斯部分地區。

