美俄《新削減戰略武器條約》今失效 外界憂兩國核軍備競賽

即時國際
更新時間：08:44 2026-02-05 HKT
發佈時間：08:44 2026-02-05 HKT

美國和俄羅斯簽訂的的《新削減戰略武器條約》於周四（5日）失效。

美俄《中導條約》2019年失效後，《新削減戰略武器條約》便是兩國間唯一的軍備控制條約。目前，雙方未就條約延期或替代方案達成協議，美方也未宣布將舉行相關談判，條約很可能在「悄無聲息」中走向終結。

國際社會普遍擔憂，條約失效恐將引發美俄新一輪核軍備競賽，威脅全球戰略穩定。該條約2010年由時任美國總統奧巴馬和時任俄總統梅德韋傑夫簽署，限制「部署的」核彈頭與載具數量，對美俄包括庫存、儲備在內的整體核武規模則未作約束。

