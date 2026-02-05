美俄《新削減戰略武器條約》今失效 外界憂兩國核軍備競賽

美國和俄羅斯簽訂的的《新削減戰略武器條約》於周四（5日）失效。



美俄《中導條約》2019年失效後，《新削減戰略武器條約》便是兩國間唯一的軍備控制條約。目前，雙方未就條約延期或替代方案達成協議，美方也未宣布將舉行相關談判，條約很可能在「悄無聲息」中走向終結。



國際社會普遍擔憂，條約失效恐將引發美俄新一輪核軍備競賽，威脅全球戰略穩定。該條約2010年由時任美國總統奧巴馬和時任俄總統梅德韋傑夫簽署，限制「部署的」核彈頭與載具數量，對美俄包括庫存、儲備在內的整體核武規模則未作約束。