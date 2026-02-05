《華盛頓郵報》宣布大裁員 三分一員工受影響 體育及國際新聞大減人手

美國《華盛頓郵報》宣布大規模裁員，約三分一員工將受影響，並將大幅削減體育及國際新聞報道，為該報近年來最大一次人事動盪。裁員安排於周三公布，重災區包括新聞部的體育、本地及國際新聞組別。

人工智能興起 網站流量大幅下滑

《華郵》由亞馬遜創辦人、億萬富豪貝索斯（Jeff Bezos）持有，近年經營及編採方向多次引發爭議。執行總編輯默里（Matt Murray）向員工發信表示，裁員有助為報社帶來「穩定」，但消息引來員工及多名前高層猛烈批評，有前領導層形容，這是該報「歷史上最黑暗的日子之一」。

默里在信中承認裁員「令人痛苦」，但指出過去三年隨着人工智能興起，網站流量大幅下滑，《華郵》的新聞及商業模式「過於根植於舊時代」。他稱，報社的報道「往往只從單一角度出發，服務有限的讀者群」。

《華盛頓郵報》宣布大裁員 三分一員工受影響。路透社

裁員消息公布前，多名駐外記者及地方新聞記者曾公開呼籲貝索斯保留職位。工會《華盛頓郵報公會》批評，持續削減人手只會削弱新聞實力、流失讀者，違背報社使命。

駐烏克蘭記者「戰區中失去工作」

多名被裁記者在社交平台表達不滿。前開羅分社主管表示，中東地區的記者及編輯團隊幾乎全數被裁；一名駐烏克蘭記者則慨嘆，自己在「戰區中失去工作」。亦有記者透露，負責華盛頓地區新聞的都市版大部分人手被削減。

曾於2012至2021年出任《華郵》總編輯的巴倫（Marty Baron）表示，貝索斯過去曾「有力而雄辯地捍衛新聞自由」，但現時已看不到同樣精神。

《華郵》發言人回應指，有關措施旨在「鞏固基礎並聚焦重點」。近年該報多次裁員及推行自願離職計劃，並因多項編採決定引起反彈。該報於2024年美國總統大選前宣布不再背書候選人，打破數十年傳統，導致大量訂戶流失。

相比之下，《紐約時報》同日公布，2025年第四季新增約45萬名數碼訂戶，表現形成強烈對比。