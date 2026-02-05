愛潑斯坦案｜馬斯克否認前往「性愛小島」 女兒指撒謊：郵件內容屬實

美國司法部近日解密大批淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的調查文件，將全球首富馬斯克（Elon Musk）捲入輿論風波。文件顯示馬斯克曾與愛潑斯坦討論前往其私人「小聖詹姆斯島」（Little St James），馬斯克隨即發文否認曾登島或參與派對，更直指遭人抹黑。然而，其已「變性的女兒」威爾遜（Vivian Jenna Wilson）隨即在社交平台公開反駁父親，證實郵件提到的內容屬實，令事件演變成一場羅生門父女對質。

馬斯克：有人要抹黑我

「小聖詹姆斯島」被外媒形容為「性愛小島」、「蘿莉島」，是愛潑斯坦性侵指控的核心地點之一。英國《衛報》引述美國司法部文件內容指，2012年年11月，愛潑斯坦曾詢問馬斯克，登島所需直升機座位數目，馬斯克回覆指「大概只有我和塔露拉」，並追問「島上的派對哪一晚最瘋狂」。至2013年12月，馬斯克再度主動聯絡，表示假期期間將在英屬維京群島及聖巴特島一帶，詢問是否有合適時間拜訪。愛潑斯坦回覆稱「隨時都可以，永遠為你留位」，惟相關行程最終因交通及行程安排問題而取消。

不過，馬斯克於周一（2日）強硬回應，指自己一直支持全面公開愛潑斯坦檔案，並追究涉及虐待兒童的人士。他強調自己從未參加過愛潑斯坦的派對，亦從未踏足「蘿莉島」或乘坐對方的私人專機。他批評傳統媒體與「極左宣傳者」因他支持公開檔案而對他進行「無情抹黑」，而自己並未做過任何錯事。

女兒公開「打臉」 指行程與郵件吻合

不過，與馬斯克關係決裂的女兒威爾遜隨即發表言論，指父親試圖「斷章取義」。威爾遜透露，她之前對這些郵件毫不知情，但經核對後，她可以確認在郵件提到的時間點，她確實與父親身處聖巴特島，因此相信司法部公布的郵件內容高度真實。

威爾遜更諷刺父親的否認言論蒼白無力，直言其「否認就像埃及的一條河流」（寓意Denial與Nile諧音，指其活在否認之中）。她表示，若未來掌握更多可以證實的信息，將會繼續更新。