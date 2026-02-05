Tinder交友App｜佛州州長參選人開帳號拉票 求「課金支持」與年輕女性交流

美國佛羅里達州州長共和黨參選人費雪巴克（James Fishback）破天荒實施極具爭議的選戰策略——31歲的他正式開通交友軟體Tinder帳號，聲稱要「在年輕女性選民所在的地方與她們交流」。

費雪巴克在X平台公開自己的Tinder截圖，強調政見包括「推動州內所有母親享受有薪產假」，並計畫讓年輕女性更容易結婚、置業與養育家庭。然而，這項大膽舉動引發輿論側目，因為他開通不到1小時就用光「按讚」次數，公開求網友「課金支持」升級付費帳號。隨後他更自稱已「成功配對2千次」。

自稱成功配對2000次

相關新聞：Tinder交友App︱泰國廣告將「美女當食物」 民眾斥冒犯嚴逼下撤

儘管費雪巴克試圖塑造關心家庭價值的形象，觀乎他過去的操守紀錄，竟用交友軟體打選戰顯得格外諷刺。據法院文件與媒體揭露，費雪巴克曾被指控在27歲時，與一名年僅17歲的女高中生發生不當關係，當時該名少女在他創立的學生組織工作。

受害者指控費雪巴克明確指示她必須對外保密，兩人甚至在女方滿18歲後同居並短暫訂婚，期間費雪巴克還有情緒失控、朝女方丟擲物品等暴力行為。費雪巴克全盤否認這些指控，稱「完全不實」，但此醜聞導致佛州學區在2022年斷絕與其組織的合作。

相關新聞：巴黎奧運｜選手村內「約炮」app用量激增 派30萬避孕套成搶手貨？

目前在共和黨初選中，費雪巴克的選情極不樂觀，民調支持率僅3%，遠遠落後於獲總統特朗普背書的唐納茲（Byron Donalds）。

費雪巴克在選戰中除了頻頻使用具備種族歧視與低俗色彩的言論攻擊對手，更曾公開重砲批評OnlyFans平台造成「文化退化」，並揚言當選後要對該類創作者課徵高額「罪惡稅」。