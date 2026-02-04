愛潑斯坦案︱自縊後照片首曝光 頸現深色勒痕喉結骨幾乎斷

美國已故淫媒富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）獄中死亡疑點重重。隨着美國司法部解密逾300萬份此案相關文件，他死亡當天的現場照片也首度曝光，包括牢房內留下橙色布條，解剖顯示他的甲狀軟骨幾乎完全斷裂。

司法部文件編號「EFTA00134598」顯示，愛潑斯坦被發現在牢房自縊後，急救人員扯開橘色囚服，替他進行心肺復甦術（CPR）。照片中愛潑斯坦戴上頸圈、氧氣管插入口中，胸前貼了電擊貼片，同時接上點滴。

照片中愛潑斯坦臉部紅腫，嘴角破損，頸部留下深紅色勒痕。牢房內部畫面則顯示，地上有一圈橙色布條，金屬床架上也掛着一條布條。解剖報告指出，他的甲狀軟骨幾乎完全斷裂。

編號「EFTA00161494」的司法部報告，則完成重現愛潑斯坦最後一天的活動時間軸。2019年8月9日上午，愛潑斯坦最後一次出庭，下午室友離開。當晚他被允許撥打一通20分鐘的電話，並由獄警協助撥號，報告未透露通話對象是誰，有指是其白俄籍女友卡琳娜舒利亞克（Karyna Shuliak）。

隨後，協助撥號的獄警將愛潑斯坦交給另外2名同事，這2人將要加班值勤到隔天上午8時。2019年8月10日清晨6時33分，警報器啟動，值班獄警向上級通報愛潑斯坦輕生。

獄警認疏忽無巡房

2名夜班獄警坦承疏失，其中一人表示「我們沒有完成凌晨3點和5點的巡房」，另一人更直言「我們搞砸了」，隨後又補充，「是我搞砸，不能怪她，我們根本沒巡房」。

愛潑斯坦被發現後轉移至2樓醫療區接受CPR，但始終測不到脈搏。他隨後由救護車送往畢克曼醫院（Beekman Hospital），最終於上午7時36分宣告不治。

愛潑斯坦死前兩天留下遺囑，想將巨額遺產甚至整個「戀童島」留給女友。 美國司法部

死前2天簽遺囑巨額遺產贈女友

此外，愛潑斯坦在去世前2天，即2019年8月8日簽下一份爆炸性遺囑，計劃將高達5000萬美元的巨額遺產、臭名昭著的「戀童島」、一枚33卡的巨型鑽戒和位於紐約的聯排別墅全部留給女友。然而，愛潑斯坦的遺產最終落入一個信託基金中，用於賠償受害者、支付稅款和訴訟費用。最新的帳目顯示，目前僅剩1億多美元。