英國德蒙福特大學附近街頭發生衝突 一名學生遭刺死
更新時間：19:35 2026-02-04 HKT
英國萊斯特德蒙特福特大學（De Montfort University，DMU）校園附近發生「非常嚴重的事件」，相信是兩名男子在街頭發生爭執，其中一人遭刺傷倒地，送院不治。死者是上述大學的學生，警方拘留一名18歲男子。
萊斯特郡警方在周三早上高峰時段封閉了包括牛津街、醫院路在內的多條路，起初沒公布詳情，僅稱發生「非常嚴重」的事件。後來警方證實一名20多歲的男子在市中心附近被刺身亡。
警方於當地下午5時許接報，得悉有人在牛津街靠近邦納斯巷路口附近倒地。急救人員到場前，多人曾試圖伸出援手。傷者隨後送院，惜最終不治。德蒙特福特大學確認死者是該校學生。
警方正在翻查街頭監控錄像，並與潛在目擊者交談，以了解事件經過。
