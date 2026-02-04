恆河支流氨污染︱水廠停工200萬人缺水 災民：5天沖涼一次

印度德里近日爆發供水危機，恆河支流亞穆納河（Yamuna River）因工業廢水污染，導致氨含量嚴重超標，當地9大主要水廠有6座不堪負荷，被迫停工，200萬民眾慘受缺水困擾。

住在德里西北部夏爾馬社區（Sharma Enclave），55歲居民庫馬爾（Ravinder Kumar）家裏已缺水很久。他說：「每3天才來1次水，就算有水也只供應1個小時。」養着3個孩子的庫馬爾表示，洗澡也很困難，「水有時是黑色的。我們每4、5天才洗一次」。

印度教徒認為在恆河沐浴、喝聖水，可以洗滌罪惡，並且幫助他們從輪迴中解脫。（截圖來源：「めぐみこ / Megu」YouTube）

亞穆納河被數百萬人視為聖水，然而由於工業廢水中的氨（阿摩尼亞，ammonia）污染太嚴重，水廠也無法處理，上周德里9座主要水廠中有6座要關閉。德里水務局1月29日表示，這座人口2000萬的城市，有43個社區、大約200萬居民缺水。記者本周二跟進，發現有10個社區，即超過60萬人已多天無水供應。

部分居民在有供水的時間趕緊儲水，然而水是黃色的，並散發出臭雞蛋的味道。居民無奈地說：「大家的健康狀況都在惡化，這裏一切都很髒。」

亞穆納河發源於喜馬拉雅山脈的冰川，向南流淌1376公里，流經印度多個邦，建於17世紀德里城正是圍繞着亞穆納河兩岸而建。它是德里供水系統的支柱，供應約40%的用水量，但幾十年來，部分河段一直飽受有毒化學物質和未經處理污水污染。政府監測委員會稱，儘管只有2%的河段流經首都，亞穆納河總污染量有76%是來自德里。該河水溶氧量經常降至零，令水生生物窒息至死，歷史悠久的水道慘變污水溝。