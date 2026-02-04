柬埔寨電騙｜大清剿行動持續 目標4月底「清零」

柬埔寨已正式啟動針對電信網絡詐騙犯罪的超大規模清剿行動，並明確設定目標，最遲於今年4月底前全國「清零」。

《柬中時報》報道，柬埔寨內政部發言人杜速克在接受獨家專訪時披露，此次代號為「超大規模清剿行動」的執法行動是柬埔寨有史以來規模最大、力度最強、體系最完整的一輪系統性反詐行動，任何在柬埔寨境內從事電信網絡詐騙活動的不法分子，都將依法嚴懲，絕無僥倖空間。

杜速克強調：「過去我們使用的是『打擊』，而現在，我們使用的是『清剿』。這意味著不是遏制，而是徹底剷除。」目標是實現對電詐的徹底、全面清零。

杜速克指出，柬埔寨政府已就本輪行動建立三級執法指揮體系，國家層面由洪瑪耐總理親自統籌主導；第二層級由內政部與國家警察總署統一協調部署；第三層級則由各省市政府直接組織並落實具體執法行動。

他警告，如在行動期限內，仍有電詐犯罪活動在任何省市殘留，相關地方政府必須向中央政府作出交代，有關負責人將依法承擔相應責任，情節嚴重者不排除追究法律責任。

他重申，所有在境內從事電詐活動的人員，將依法追究刑事責任；對潛逃或藏匿於境外的不法分子，柬埔寨政府也將通過加強國際執法合作，持續追捕，絕不姑息、絕不放過。

1月31日，柬埔寨執法部門在柬越邊境柴楨省巴域市展開聯合執法行動，動員約700名警力，成功搗毀A7電信詐騙園區，依法拘捕2044名外籍人員，其中包括中國大陸人員1792人。這是柬埔寨近期在全國範圍持續開展清剿電詐行動以來，規模最大的一次執法行動。