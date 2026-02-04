Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

利比亞「狂人」卡達菲次子 家中遇襲遭行刑式槍決

即時國際
更新時間：11:16 2026-02-04 HKT
發佈時間：11:12 2026-02-04 HKT

已故利比亞「狂人」卡達菲鐵腕統治利比亞長達42年，最後在2011年被利比亞民眾推翻，並在遭到凌辱後慘死街頭。15年後，他生前最鍾愛的兒子賽義夫（Seif al-Islam Gaddafi）也遭到類似的命運，被武裝人員闖入住家，遭行刑式槍決慘死，終年53歲。

《以色列時報》報道，利比亞官員周二（2月3日）說，賽義夫在利比亞首都附近的津坦鎮（Zintan）遭襲身亡。具體情況尚不清楚。

利比亞「狂人」卡達菲次子家中遇襲遭行刑式槍決。 美聯社
賽義夫的律師在Facebook上證實他死亡的消息，但也沒透露細節。賽義夫的表弟則告訴媒體，賽義夫「已作為烈士犧牲」。

利比亞媒體Fawasel則引述曾代表卡達菲參與聯合國政治對話的阿卜杜拉（Abdullah Othman Abdurrahim）報道，賽義夫是在家中遭武裝人員殺害，檢察官正在調查此案。

賽義夫的發言人在社媒X平台發文說：「他們卑鄙地殺害了他。他渴望建立一個統一、主權獨立、全民安全的利比亞。兩天前我與他通話，他談論的唯有和平的利比亞和人民的安全。」

強人卡達菲被推翻後，利比亞至今仍陷於分裂與內戰狀態。法新社
賽義夫1972年6月出生於的黎波里，是卡達菲的次子。他曾在英國倫敦政治經濟學院攻讀博士學位，被視為卡達菲政權的改革派代表。

卡達菲執政逾40年後，於2011年在北約支持的民眾起義中倒台。同年10月，他在隨後演變為內戰的衝突中遇害。此後利比亞陷入混亂，武裝團體和民兵組織相互對抗。

賽義夫2011年末在津坦被武裝分子抓獲，當時他正試圖逃往鄰國尼日爾。2017年6月，利比亞其中一個對立政府對他予以赦免，他之後一直居住在津坦。

利比亞法院2015年以煽動暴力及謀殺抗議者罪名，判處賽義夫死刑。國際刑事法院也以涉嫌犯下危害人類罪而對他發出通緝令。

儘管如此，賽義夫2021年仍試圖競選總統，這一爭議舉動引發利比亞西部和東部反卡達菲政治力量的強烈抗議。
 

