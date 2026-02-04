億萬富豪動「陰莖增大手術」猝死  驗屍報告揭案情大反轉

一名身家億萬的比利時籍鑽石富商，2019年於法國巴黎接受陰莖增大手術期間，不幸心臟病發猝死。當地警方初期以涉嫌「過失致死」偵辦主刀及助理醫生，惟最新驗屍報告令案情出現大反轉。調查顯示富商死於長期服用多種藥物引發的突發性心臟病，與手術程序無關。兩名醫生雖逃過誤殺罪名，但仍被揭發涉及藥物犯罪及無牌行醫，遭永久禁醫並處以巨額罰款。

執意進行「增大」手術 腹痛仍堅持醫生操刀

死者為當年65歲的以色列裔鑽石商拉尼亞多（Ehud Arye Laniado），他在業界極具名氣，卻一直受性功能障礙困擾，多年來頻繁造訪巴黎一間私人診所，並長期服用血管擴張劑等藥物。

報告指出，拉尼亞多因長期自行混合服用多種藥物，導致心臟負荷過重誘發猝死，裁定其死亡與手術本身無直接關連。路透社/示意圖

事發當日，拉尼亞多如常前往該診所接受陰莖增大手術。據報他在術前已感到腹部疼痛，出現不適徵兆，但他仍執意要求醫生繼續手術。詎料手術進行期間，拉尼亞多突然心臟病發，現場醫師雖即時施以心肺復甦術，最終仍回天乏術，魂斷手術台。

驗屍揭長期服藥奪命 律師辯稱與手術無關

辯護律師在庭上為醫生辯護時表示，心臟驟停屬於突發意外，「如果這情況發生在披薩店，難道也要起訴披薩師傅嗎？」隨着詳細驗屍報告公開，調查方向由「手術失誤」轉為「身體機能衰竭」。報告指出，拉尼亞多因長期自行混合服用多種藥物，導致心臟負荷過重誘發猝死，裁定其死亡與手術本身無直接關連。

揭發無牌行醫及藥物罪名 兩醫遭永久釘牌

雖然「過失致死」指控未能成立，但法國當局在調查過程中發現該診所及醫護人員涉及多項違規。法官指出，涉案醫生在患者出現腹痛時未有及時提供適當醫療協助，且涉及藥物管理犯罪，甚至被揭發有人「無牌行醫」。

最終，兩名涉案醫生遭判處永久禁止行醫，主刀醫師被罰款5萬歐元（約41萬港元）及緩刑15個月；助理醫師則被罰款2萬歐元（約16萬港元）及緩刑12個月。這宗轟動鑽石界的富豪猝死案，亦為追求整型效果的公眾敲響健康警鐘。