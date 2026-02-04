美政府避過部分停擺厄運 眾院驚險勝通過1.2萬億美元撥款案　

美國眾議院周二以217票對214票，驚險通過總額約1.2萬億美元的政府撥款方案，為結束近日出現的部分政府停擺鋪路，法案已送交總統特朗普簽署。特朗普事前已表明，法案送抵白宮後將會簽署生效。

該方案涵蓋本財政年度12項常規撥款法案中的11項，為截至9月30日的大部分聯邦政府運作提供資金。唯一尚未完全解決的是國土安全部相關撥款，民主黨要求對執法行動施加更多限制，令相關法案需另行磋商。

今次表決結果極為接近，反映共和黨內部仍存分歧。眾議院議長約翰遜須取得幾乎全體共和黨議員支持，才能推進最終表決。程序性投票一度延長近一小時，黨團領袖需逐一游說少數試圖藉機推動其他議題的議員。約翰遜形容，立法過程本質上就是「建立共識的操作」，需耐心回應個別議員的關切。

特朗普早於周一已透過社交平台介入，敦促共和黨保持團結，並向持不同意見者表明「此刻不能有任何改動」，強調避免再次出現「冗長、毫無意義且具破壞性的停擺」，不論對共和或民主兩黨均無好處。

根據安排，法案一經簽署，將終止自上周六開始的部分政府停擺，同時為國土安全部提供一項短期撥款安排，資金暫延至2月13日。國會將在此期間，就負責移民執法的美國移民及海關執法局相關政策及撥款條件進行談判。

事實上，眾議院早前已通過整體撥款方案，但參議院其後將涉及國土安全部的部分拆分，以便繼續磋商。民主黨方面要求作出修改，與明尼阿波利斯近期發生、涉及聯邦執法人員的致命事件有關。

約翰遜日前接受霍士新聞訪問時透露，今次採取分拆處理的策略，實際上是特朗普的決定，目的是為政治爭議「降溫」。不過，共和黨領導層亦承認，說服基層議員仍需時間。眾議院多數黨領袖史蒂夫．斯卡利斯指出，重大法案往往要拖至最後關頭才能湊足票數，屬國會常態。

與去年秋季長達43天、影響更多政府部門的停擺相比，今次僵局規模較小。當時爭議焦點在於是否延長《平價醫保法》下、源自疫情時期的臨時補貼，民主黨最終未能爭取納入停擺解決方案。

自該次風波後，國會已逐步推進撥款工作，先後通過6項年度撥款法案，確保糧食援助、國家公園及歷史遺址等重要項目可運作至9月底。周二通過的其餘法案，涉及約佔全年聯邦可自由支配開支四分之三，包括國防部在內，標誌着新一輪預算僵局暫告一段落，但圍繞國土安全與移民政策的政治攻防，仍然未完待續。