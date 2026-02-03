迪士尼樂園新CEO︱戴明哲獲任命年薪達1950萬 股權獎金7580萬
更新時間：22:28 2026-02-03 HKT
發佈時間：22:28 2026-02-03 HKT
發佈時間：22:28 2026-02-03 HKT
迪士尼任命戴明哲（Josh D'Amaro）為樂園新任行政總裁，接替艾格（Bob Iger）。
行政總裁基本年薪為250萬美元（約1950萬港元），將獲得目標970萬美元（約7580萬港元）的一次性獎勵。迪士尼將向新任行政總裁，於每個財政年度提供2625萬美元（約2.05億港元）的長期激勵獎金。
