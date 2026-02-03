愛潑斯坦案│ 挪威王妃與淫媒電郵來往 叛逆少女登上王室傳奇崩壞

愛潑斯坦案海量文件一公開，旋即令多國政商要人捲入性醜聞的風暴。出身平民、邂逅王子的挪威王妃瑪麗特（Crown Princess Mette-Marit），被揭與愛潑斯坦多番來往，童話破滅，近半國民更認為她不能擔任王后。

民調指近半受訪挪威民眾反對瑪麗特繼任王后。法新社

瑪麗特王妃與哈康王儲聖誕合影。法新社

挪威王妃身陷醜聞。法新社

瑪麗特生於當地奉行保守新教的城鎮，當地民眾大多讀聖經，父親是記者，母親為銀行職員，生於小康家庭。16歲時隨學校到澳洲交流，開拓世界，這經經歷改變一生。



曾剃髮食大麻搖頭丸

她返回挪威後，剃掉頭髮，並與奧斯陸地下音樂圈的男子訂婚，非官方傳記寫到，這段時期瑪麗特甚至嘗試大麻與搖頭丸。直至24歲時，與另一名男子短暫交往後，生下兒子霍伊比（Marius Borg Hoiby）。

瑪麗特這段「自我解放」的經歷，無阻與挪威王儲哈康（Haakon）在音樂節上相戀的情緣。2001年，瑪麗特與哈康王儲大婚前，對傳媒表示，自己的青少年時代比很多人叛逆。

由「叛逆少女」搖身成為挪威王妃，她變得低調，並與哈康王儲育有一子一女。

不過，愛潑斯坦案摧毀瑪麗特在挪威民眾心中的形象。



不少民眾反對繼任王后

愛潑斯坦案文件公開，揭露瑪麗特與愛潑斯坦多有來往，挪威傳媒大幅報道兩人關係。2011年至2014年間，兩人有多通電郵。

2012年，愛潑斯坦告訴瑪麗特，他正在巴黎「物色妻子人選」，瑪麗特回覆巴黎「適合發展婚外情」，還說「北歐人比較適合當人妻」。

即使知道愛潑斯坦2008年因誘使未成年少女賣淫，被美國州法院定罪3年，瑪麗特仍發電郵與他，言談間附上微笑表情符號。

事件觸發挪威民眾非議，當地電視台TV2周二（3日）公布的民調，47.6%受訪者認為她不應接任王后，只有28.9%仍然支持。

挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）呼籲瑪麗特王妃解釋，為何成婚後仍不避嫌與愛潑斯坦電郵來往。



健康亮紅燈兒子臨罪

瑪麗特王妃民望跌入深谷，此時她的大兒子周三（4日）須出庭面臨38項指控，包括性侵4名女性、襲擊多名前女友等，最高可判囚16年。

兒子和自己身陷醜聞之際，瑪麗特的健康亦響起警號。2018年，她透露患上肺纖維化，肺部結疤、呼吸困難，屬不治之症，未來也很可能要接受肺部移植。