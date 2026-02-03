日本「軟飯王」︱渡邊龍太財困瞓車度日 言明想繼續生仔：會再娶
更新時間：18:35 2026-02-03 HKT
發佈時間：18:35 2026-02-03 HKT
日本YouTuber渡邊龍太以「一夫多妻」而爆紅，最高峰8名女子先後替他生下11個小孩。由於經濟狀況急轉直下，渡邊龍太只能睡車上度日，幸好還有2名「妻子」願意跟著他。不過他仍然未肯放棄這個「齊人夢」，宣告「還會再娶」。
渡邊龍太並無正式工作，曾由4名妻子工作支撐生活，可謂名符其實「軟飯王」。渡邊後來主要靠經營YouTube「一夫多妻ちゃんねる」收入維生。他曾透露自己非常崇拜幕府時期的德川家齊有53個小孩，想要有比他多的兒女，因此在未與任何一人結婚的情況下，分別在日本及馬來西亞共和8女生下11個小孩。
渡邊靠著新穎內容，月入很快就突破百萬日圓，不過由於妻子忙著照顧小孩，未能抽空拍片，加上有人陸續離開，導致頻道收入銳減，難以支應每月至少80萬日圓（約4萬港幣）的支出。去年底繼大房與3房陸續帶孩子回娘家後，渡邊的一夫多妻制宣告終結，只剩沒有生育的2房還願意跟隨。
渡邊表示，自己全部財產只剩11萬日圓（約5500港幣），連旅館也住不起，基本上就是無家可歸狀態，只能與2房睡在7人車內。
他坦言想繼續賺錢養小孩，未來生計取決於YouTube收入，不久前他才上架關於一夫多妻制崩壞的紀錄片，看好「下個月收入將創新高」。而他也宣告打算再找人生小孩「開啟新篇章」，目前已有6名不同年齡層和職業的女子應徵。
