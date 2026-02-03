《奪面雙雄》現實版︱西班牙換臉手術 創安樂死人士捐臉首例
吳宇森經典電影《奪面雙雄》（Face Off）成為現實。西班牙一間醫院全球首創換臉手術，同意接受「協助死亡」（assisted dying）或安樂死的病人，死後可移植臉部至有需要的人身上。
路透社周一（2日）報道，巴塞隆拿一間醫院完成首宗換臉手術，醫護人員須事前獲得病人同意「協助死亡」，即末期病人在醫護協助下，主動服用藥物結束生命，緩減痛苦。
手術近百名專家參與
首創換臉的希伯倫谷醫院（Vall d'Hebron）發聲明指，手術約有100名專家參與，包括免疫學和精神病專科醫生，醫護人員將捐贈者臉部中間主要部分的複合組織剝離，移植至受助者面上。
受贈者卡默（Carme）因昆蟲咬損，細菌感染導致面部組織壞死，無法發聲、進食，視覺亦受損。她接受換臉手術後，表示照鏡時越覺像自己，目前康復進度良好。
同性別血型方可移植
捐贈者和受助者必須同一性別、同一血型以及頭部大小相約，才能接受換臉手術。西班牙目前6宗面部移植手術中，有一半由希伯倫谷醫院團隊完成。
西班牙逾30年一直是全球器官移植的先驅，2025年有約6300宗器官移植，腎臟為最移植的器官。
2021年，西班牙成為第4個歐洲國家實行安樂死合法化；2024年，當局數據顯示有426人同意「協助死亡」。
