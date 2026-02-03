特朗普向哈佛索償10億美元 稱從未讓步批《紐時》失實

美國總統特朗普與哈佛大學官司再有進展。《紐約時報》周一（2日）報道，特朗普放棄對哈佛索償2億美元（約15.6億美元），但特朗普隨即反駁指，華府正向哈佛要求10億美元（約78億港元）賠償。

特朗普在社交平台Truth Social發文稱，哈佛對《紐時》提供「大量垃圾資訊」，批評《紐時》報道失實須作出更正，並指責哈佛強烈反猶太。他稱，要求哈佛賠償10億美元後，華府再跟大學無任何瓜葛。





哈佛被指散播極左思想。法新社

特朗普的發文提到「大學提出一套複雜的職業培訓方案」，但被拒絕，又指大學的構想不太可行。



惟特朗普沒有提及哈佛大學究竟對華府構成何種損害。

打擊非法移民惹公憤對哈佛讓步

《紐時》報道指，特朗普政府因近日在明尼蘇達州兩名公民遭執法人員槍殺，導致民望下滑，對哈佛讓步。華府威脅削減哈佛與其他大學的經費，指摘大學散播「覺醒」（woke）、極左」意識形態和反猶太主義。



哈佛大學2025年起訴特朗普政府，稱政府不應干涉私立大學的課程、僱用事宜以及研究領域。

其他常春藤聯盟大學如哥倫比亞大學和布朗大學等，早前已與華府達成賠償協議。