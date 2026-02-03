日本眾議院選舉 | 高市早苗挾高民望料一黨獨大 盟友維新會在野黨選情低迷

日本眾議院選舉周日（8日）舉行，首相兼自民黨總裁高市早苗「政治豪賭」備受注目。日本共同社周二（3日）報道，民調顯示自民黨選情看漲，有望單獨拿下眾議院議席過半，可主導國會，在野黨聯盟「中道改革連合」選情不振。

共同社在上周六（31日）至周一（2日）三日內作全國電話民意調查，有19.4萬人回答。民調推算自民黨可能獲得超過198個議席，連同日本維新會合組的執政聯盟，可達261席獲得絕對多數，即拿下超過所需的233席。



相關新聞：高市早苗今春擬訪美 特朗普考慮以最高規格「國賓」接待

日本眾議院共有465個議席。美聯社

自民黨陣營可奪逾300席

《朝日新聞》和《產經新聞》的民調結果均顯示，在國會465個議席中，自民黨有望單獨大幅過半，高市內閣支持率目前則維持在63.6%，仍然看高一線。

兩間日媒的民調指自民黨和日本維新會的執政聯盟預計可突破300席。然而，民調顯示增加的議席幾乎盡歸自民黨，日本維新會增長乏力，難保早前目標34席。

《東洋經濟》引述自民黨內部人士指，如果自民黨單獨過半，高市早苗施政將不再需要全盤接受日本維新會的要求，意味一黨獨大，不用妥協。



相關新聞：日本眾議院選舉 | 執政自民黨選情持續走強 議席可望單獨過半

國會委員長人數壓在野黨

共同社民調指，由立憲民主黨和公明黨組成的在野聯盟「中道改革連合」，或只能奪得50個議席；國民民主黨也只能保住不足30席。



相關新聞：高市早苗「甩底」電視節目 拉票遇熱情民眾握手受傷

自民黨的執政聯盟若過半數，則可掌控國會17個常任委員會委員長的職位，屆時陣營內委員會人數壓倒在野黨，可奪國會主導權。

