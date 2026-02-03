Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

秋葉原20年咖啡廳結業告示惹爭議 英韓文致謝支持 中文寫「請勿進入」

即時國際
更新時間：04:26 2026-02-03 HKT
發佈時間：04:26 2026-02-03 HKT

日本知名連鎖咖啡品牌TULLY'S COFFEE位於東京秋葉原的門市，於本月23日正式結束營業，20年歷史老店落下帷幕。然而，店方張貼於門外的結業公告，卻因不同語言版本內容差異明顯，在網上掀起爭議。

有民眾發現，該結業告示同時設有日文、英文、韓文及中文版本，其中英文與韓文版本均向顧客表達多年來的感謝之情，語氣溫馨，並畫了微笑圖案；惟繁體和簡體中文版本僅簡單寫上「已閉店，請勿進入」，引起部分網民質疑是否存在差別對待。

相關照片在社交平台X流傳後，引來日本網民正反兩極回應。有人認為，直白寫明「禁止進入」或屬實務考量，避免已結業店舖再被誤闖；但亦有人直言，該告示反映出「長年累積的心聲」，語氣耐人尋味。由於中文版本同時使用繁體字，亦有網民感嘆「連台灣旅客似乎也被一併涵蓋」，質疑業者連一句感謝也不願寫下的原因。

不過，亦有聲音為店家緩頰，指未必涉及歧視，或只是因缺乏熟悉中文的員工，為免翻譯出現誤會，才選擇最簡單、直接的表述方式。

隨着事件持續發酵，TULLY'S COFFEE已迅速作出處理。據悉，涉事門市原先張貼的中、英、韓多語言公告已全部撤下，目前僅保留最初的日文結業告示，暫未就事件作出進一步回應。

 

