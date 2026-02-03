關稅戰｜特朗普：與印度達成貿易協議 將對印關稅降至18%

美國總統特朗普周一（2日）表示，從即日起，美方和印度雙方同意建立貿易協議。根據該協議，美國將降低對印度的對等關稅，從25%降至18%，而印度也將逐步取消對美國的關稅和非關稅壁壘，直至完全消除。

特朗普在社交媒體上稱，當日上午與印度總理莫迪進行了交談，他形容莫迪是他的「最要好朋友之一」，也是一位「極具影響力且備受尊敬」的領導人，二人談到了很多內容，包括貿易以及結束俄烏戰爭。

特朗普稱，莫迪同意停止購買俄羅斯石油，並增加從美國甚至可能是委內瑞拉的進口量，指這將有助於結束俄烏沖突，「出於對莫迪總理的友誼和尊重，按照他的要求，從即日起，我們雙方同意建立美國與印度之間的貿易協議」。

根據該協議，美國將降低對印度的對等關稅，從 25% 降至 18%。印度也將逐步取消對美國的關稅和非關稅壁壘，直至完全消除。

特朗普續指，莫迪還承諾印方會加大「購買美國產品」，同時將採購價值超過5000億美元的美國能源、技術、農產品、煤炭等多種品類的產品。

特朗普在帖文最後說，美印夥伴關系在未來將會更加牢固，「莫迪總理和我都是一直致力於把事情做好的人，這一點大多數人都做不到」。