伊朗局勢｜公布愛潑斯坦案原來有伏筆？武契奇：料伊朗48小時內遭打擊

塞爾維亞總統武契奇2月1日表示，美國政府突然公布愛潑斯坦案的新調查文件，或許意味著伊朗將在48小時內遭到軍事打擊。美聯社

1998年美國時任總統克林頓的和萊溫斯基的性醜聞曝光之後，克林頓政府相繼對阿富汗、蘇丹和伊拉克等目標發動軍事打擊，以轉移公眾視線，減輕政治壓力。路透社

武契奇補充指，愛潑斯坦新文件的公布並非襲擊伊朗的原因，但美國政府必定希望以其他大新聞轉移公眾和媒體焦點，難免加快美國政府推進某些重大決策。

美國已在伊朗附近水域集結大規模兵力。美聯社

據鳳凰衛視等報道，武契奇接受塞爾維亞一電視台採訪時表示，美方近日公布了愛潑斯坦相關的新文件，似乎是同一操作手法，意味著有人將遭到軍事打擊，目標可能是近日與美國關係緊張的伊朗。

另據新華社，美國總統特朗普1日對媒體表示，如果伊朗未能與美國達成核協議，世界就會知道伊朗最高領袖哈梅內伊的預言是否準確。他又重申，美國已在伊朗附近水域集結大規模兵力。

伊朗塔斯尼姆通訊社1日報道，哈梅內伊當天上午接見伊朗各界民眾時說，如果美國挑起戰爭，將引發地區性全面戰爭。

同日，伊朗外長阿拉格齊接受美國有線電視新聞網採訪時表示，伊朗的武裝力量已完成部署，甚至比上一場戰爭時更加充分，但強調伊方不希望戰爭發生。他說，伊方願意與美方談判，但前提是確保伊朗「能夠繼續開展用於和平目的的鈾濃縮活動」。