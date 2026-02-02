炮彈塞肛│法24歲男直腸疼痛求醫 手術後發現一次大戰炮彈

法國一名24歲男子據報上周六（31日）到急症室求診，醫生在其直腸內發現一枚屬於第一次世界大戰時期的炮彈。

法新社報道，男子當日深夜感到極到不適，衝到法國南部圖盧茲市（Toulouse）的隆格伊醫院（Rangueil Hospital）醫院的急症室求醫，指直腸內有異物。

當值醫生立刻施手術取出男子直腸內的異物，發現是一枚一次大戰時期德國軍隊使用的炮彈。



報道引述消息指，醫護人員取出炮彈期間，當局立刻疏散病人和職員，拆彈專家和消防員立刻到場移除，醫護人員表示幸好炮彈沒有爆炸引起傷亡。

男子或被控管有彈藥

專家指炮彈頂部印有1918年份，長約20厘米，直徑約2.5厘米。當地警方正考慮檢控男子管有「甲級彈藥」。報道提到在法國的農地和地盤，不時發現戰時炮彈。



男子沒有解釋為何炮彈會在其直腸內，當地傳媒也沒有報道原因，只猜測事件與男子的社交行為有關。

長者疑炮彈塞肛獲性興奮

類似事件在2022年發生。當時一名88歲的長者到院求醫，指肛門塞有一枚一次大戰時、長約20厘米的炮彈。當時報道指長者將炮彈塞入肛門尋求性刺激。