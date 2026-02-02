Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意大利中國籍男子疑非法居留 襲警中槍重傷

即時國際
更新時間：21:23 2026-02-02 HKT
發佈時間：21:23 2026-02-02 HKT

意大利傳媒報道，中國籍非法移民周日（1日）在米蘭街頭與當地警方爆發街頭槍戰，姓劉的中國籍男子搶奪保安槍枝並襲警，遭警方開槍射中頭部，送醫急救後重傷昏迷。

《意大利晚郵報》（Corriere della Sera）報道，30歲的中國籍疑兇在距離米蘭冬季奧運體育館約2公里附近，當日下午突然揮棍襲擊一名保安，並搶去其配槍，當地警方試圖制伏疑犯，其間雙方在街頭駁火。

4日內3度作案

報道指，襲警的中國籍男子4日內3度作案，曾多次揮棍攻擊他人。他在槍戰中至少對警員開了3槍，擊中警方巡邏車，警方隨即還擊，疑犯頭部與肩膀中槍，送醫急救後重傷昏迷，並沒有警員受傷。

疑犯據報在意大利非法居留，並沒有登記住處，曾多次遭到警方盤查。他周日與警方槍戰前，先試圖偷竊一把折疊刀，其後二度犯案，向他人揮舞兩支掃帚合成的武器。

疑兇多次被居民舉報有可疑行為，但被捕後不久便獲釋，情況引起關注，案件仍在調查。

